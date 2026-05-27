ジェレミー・フリンポンは、ロナルド・クーマン監督によってオランダ代表のワールドカップ最終メンバーから外された。リヴァプール所属の同選手は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会への出場を当然視していた。

月曜日には、スリナムのラッパー、ジョナ・フレイザーがTikTokに投稿した動画にも登場。曲『We're All Gonna Make It』に合わせて踊り、W杯への意気込みを示していた。

動画では「World Cup ready!」とタグ付けされ、右利きの彼は出場時間を期待して楽しそうに踊っている。しかし水曜日、代表戦15試合に出場した彼に、クーマン監督は残念な知らせを伝えた。

記者会見で招集外の理由が怪我かと問われると、怪我そのものではなく、怪我の多さが影響したと説明した。

「今シーズン彼は何度も負傷し、直近のエクアドル戦でも途中出場後にすぐに離脱した。これはフィジカル問題だ」とクーマンは説明した。

ただし、ケガだけが理由ではないと付け加え、「右ウイングには別の選手を選んだ」と説明した。その選手とは、ウェストハム・ユナイテッドでプレミアリーグ降格を経験したクリセンシオ・サマーヴィルだ。