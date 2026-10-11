エクセルシオール対FCフローニンゲンの試合で、リチャード・マルテンス主審に批判が集まっている。主審は判定に大きな疑問が残るPKを2本与え、X上で厳しい批判を浴びている。

最初にPKが与えられたのは、前半30分を少し過ぎた頃だった。ヨルグ・シュロイデルスは、エクセルシオールのFWアグスト・オリ・トルステインソンを当初ペナルティーエリアの外でつかんでいた。その後、手を離したものの、エリア内でアイスランド人選手と軽く接触した。マルテンス主審はPKを宣告し、VARも介入する理由はないと判断。イラクリ・イェゴイアンがこの好機を生かし、1-1とした。

後半には、シュロイデルスが再び判定に疑問の残るPKの場面に関わった。サイドバックのシュロイデルスは加速してエクセルシオールのペナルティーエリアに進入し、ヤン・プルフとエリック・ダ・シウバ・モレイラの間で倒れた。その際、ボールにも触れていたように見えた。

VARはマルテンス主審にこの場面を見直すよう求めたが、ザイストとの通信に問題があり、通常の方法では確認できなかった。そのため主審は電話でVARと連絡を取った。協議を経ても判定は変わらず、トム・ファン・ベルヘンがこの幸運なPKを決め、フローニンゲンのリードを1-3に広げた。

X上では、2本のPKの判定に驚きの声が上がっている。ケルドは「KNVB、マルテンス主審を数週間ほど休暇に行かせてくれ。いったいどうしてこれでPKを与えられるんだ？ 本当にひどい……」と投稿した。エリック＝サンダーは、2本目の判定が最初のPKと関係しているのではないかとみる。「前半のPKの埋め合わせだと思う」

エクセルシオールに与えられたPKにも批判が多い。ヤコは「どうしてこれでPKになるんだ？ しかもVARが介入しない！ またしても審判団のひどい判定だ」と反応した。

X上の反応は明白だ。どちらのPKも簡単に与えすぎだというものだ。アルヤンは「はは、なんというレベルだ。これでPKを与えるようなら……。この主審はひどすぎる」と述べた。ロナルドも同調し、「審判団のレベルがひどすぎる。これはどう考えてもPKじゃない。審判週間だというのに」と投稿した。































