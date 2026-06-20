疑惑が渦巻く…ラフィーニャの負傷についてブラジルサッカー連盟が公式声明を発表

2026年ワールドカップのハイチ戦で、ブラジル代表に懸念が生じた。エースのラフィーニャが筋肉の負傷で39分にピッチを去り、カルロ・アンチェロッティ監督らコーチ陣に不安が広がった。

前半39分、右ハムストリングに痛みを覚えた彼はピッチに倒れ込み、すぐに交代を要求。

チームメイト数名がすぐ駆け寄り、スタッフも迅速に交代手続きを取った。ライアンがウォーミングアップを終え、ラフィーニャに代わってピッチに入った。

自力で歩けたものの、落胆を浮かべた表情は心配を強めた。

ラフィーニャはブラジル代表の主力であり、アンチェロッティ監督の攻撃陣の要でもある。ブラジルがハイチに圧倒的に優っていたにもかかわらず、この負傷が試合の最大の話題となった。

試合後、ブラジルサッカー連盟は公式声明で初期診断を発表した。

スペイン紙『マルカ』によると、声明には「前半に右ハムストリングに痛みを感じた。治療と再検査を行い、詳細が分かり次第発表する」とあった。

数時間以内に精密検査を行い、負傷の程度を確定する予定だ。代表チームは彼の大会続行可否に注目している。

検査結果が出るまで出場は不透明だ。ブラジル代表は2026年W杯制覇を掲げ、ラフィーニャの重要性を認識している。

ブラジルは木曜のスコットランド戦でグループ3突破を決めたい。

ブラジルは現在勝ち点4でグループ首位。2試合を終えたモロッコと同勝ち点だが、得失点差で上回る。

ベスト32進出には、この試合で1ポイントを獲得すればよい。