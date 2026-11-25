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神経疾患を巡る議論で、ジャマル・ムシアラがバイエルンに歩み寄ったようだ。わずかな疑念すら払拭するためかもしれない。

『シュポルト・ビルト』によると、苦境に立つ卓越した選手は、治療に当たる医師が保管する「カルテや書類を閲覧できるよう」バイエルンに許可したという。ムシアラはこの疾患について、バイエルンのチームドクターやクラブが依頼した神経科医ではなく、自ら選んだ2人の専門家の治療を受けている。この2人には医師の守秘義務がある。

そのため、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが主導する有力な監査役会は、十分かつ透明性のある情報提供を受けていないと感じ、内部で不協和音が生じたようだ。火曜日の『シュテルン』による衝撃的な報道は、バイエルン首脳陣の間に、ムシアラと代理人が疾患に関する詳細や悪い知らせ、例えば先週月曜日に再び起きた欠神発作について、 意図的に隠しているとの疑念がある ことさえ示唆した。

その後、悪名高い「攻撃部門」が動いた。先週金曜日、ルンメニゲはムシアラがかつての力を取り戻せるかどうか公の場で明確に疑問を呈し、 2025年2月に結ばれた巨額契約の見直しを強く求めた 。『南ドイツ新聞』によると、この契約は条項や「付随する取り決め」により、ムシアラに年間最大3000万ユーロをもたらすという。

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バイエルンとムシアラの代理人は話し合ったのか？

契約締結から間もない2025年4月、ムシアラは 姉妹を助手席に乗せ、制限速度の時速120キロを超える時速194キロで走行中に重大な交通事故を起こした。 『シュテルン』は火曜日、この事故が当時すでにムシアラの欠神発作と関係していたのではないかと疑問を呈する「バイエルン関係者」がいると報じた。

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『シュポルト・ビルト』によると、ムシアラの疾患が判明したのは契約延長から数カ月後だったという。その後ムシアラは、クラブと、 クリスティアン・シュミットら11WINSの代理人 に「同時に」知らせたとされる。

数週間前にムシアラの高額な基本給を踏まえて「ジレンマ」があると語ったウリ・ヘーネス、そしてルンメニゲが公に疑念を示した後、この問題は再び落ち着きを取り戻す見通しだ。

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火曜日には、ムシアラの代理人であるシュミットとトビアス・アルトシェッフルがゼーベナー通りを訪れ、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、会長のヘルベルト・ハイナー、スポーツ担当役員のマックス・エベルとの会談で、この緊迫した問題の沈静化を図った。 少なくともエベルによれば、それは実現したという。

チャンピオンズリーグのリール戦に向けてバイエルン一行が出発する前、エベルは「非常に、非常に建設的な話し合いだった」と報告した。会談の結論は何か。エベルは「最も大切な言葉」は「落ち着くこと、彼に時間を与えること、そして信頼すること」だと語った。ヴァンサン・コンパニ監督、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、自身を含む強化部門は、ムシアラが再び最高のレベルに達することができると「100％確信している」という。

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エベルはさらに、会談では金銭面やムシアラの数百万ユーロ規模の契約を見直す可能性については話し合わなかったと説明した。「意見が一致したのは、落ち着きを取り戻すこと。彼にふさわしいサポートを与えることだ」