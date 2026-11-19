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バイエルンは長くJJガブリエルの獲得を狙っていたとされるが、本人はレアル・マドリーへ移籍する。この結末はミュンヘンのクラブにとって、実は幸運だ。コラム。

ドイツ語辞典『ドゥーデン』で「杯が自分の前を通り過ぎる」という比喩を引くと、その定義は明快だ。「差し迫った重大な運命、苦しみ、あるいは不快な任務を回避できた」とある。話題の16歳の超有望株、JJガブリエルを巡るバイエルンの状況は、まさにそれだ。

どれほどの可能性を秘め、サッカーの能力がいかに魅力的であろうと、ガブリエルはクラブにとって重荷や厄介者になり得た。ウリ・ヘーネスがレナート・カールについて語り、過剰かつ品位を欠く議論を呼んだ 発言 を思い起こしたい。クラブの重鎮は最近、カールには「若い選手に必要な謙虚さ」が欠けているとして、本人と話すつもりだと語っていた。そのヘーネスが、取り巻きを伴うガブリエルをどう見たかは想像に難くない。

ヘーネスがこの10代選手と周囲の振る舞いをもう少し詳しく知っていたなら、進みかけた移籍に自ら待ったをかけていたかもしれない。

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JJガブリエル、マンチェスター・ユナイテッドからの気恥ずかしい去り際

実際、ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッドからの退団を強く求め、レッドデビルズにとって「ほとんど前例のない」一件で「衝撃」を与えたとされるなか、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンも 獲得にかなり積極的だったという 。

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11歳から所属し、直近はU-18で23試合23得点を挙げたクラブに対し、この10代選手は 冬の時点でより大きなクラブへ行けるよう、選手登録の解除を求めた 。念のため言えば、相手はフラムでも、ラシン・サンタンデールでも、マインツ05でもない。マンチェスター・ユナイテッドだ。確かに 近年は大きく凋落した名門 だが、欧州サッカー界では今なお名目上、トップクラブの一つである。

しかも、ガブリエルはプロの公式戦に一度も出場していない16歳の有望株だ。この一点だけでも、ヘーネスが彼の人間性やバイエルンへの適性を疑うには十分だっただろう。

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ジョセフ・ジュニア・アンドレウ・ガブリエル。それが彼のフルネームだ。この振る舞いは、彼に明らかに見て取れる思い上がりの表れとも受け止められる。今週、自身のインスタグラムに公開した凝った演出の退団動画も多くを物語り、一部では嘲笑を招いた。「次のガルナチョ」と呼ぶ声や、「レアル・マドリーのベンチを温めるのを頑張って」との書き込みもあった。

JJガブリエルの代理人はバイエルンにもおなじみ

同様のコメントは、その少し前に公開された新たな代理人事務所による、見ていていたたまれなくなるインスタグラム動画にも寄せられた。ちなみに、バイエルンにとってこの事務所は見知らぬ存在ではない。昨夏の移籍期限最終日、バイエルンはEPIC Sportsと、その風変わりな創業者兼代表アリ・バラットを相手に、ニコラス・ジャクソンの高額な駆け込みレンタル移籍をまとめた。

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その後に出されたのが、 奇妙なプレスリリース だ。バラットは取引を成立させた自分を、これでもかと褒めた。肩が3つあれば、3つ目も自ら言葉でたたいていたに違いない。「アリ・バラットがゲームを再定義した」と題され、バイエルン自身ならまず公表しなかったであろうジャクソンの取引の機微に触れる詳細まで含まれていた。

EPICは、 ノア・アトゥボルが数カ月前、対立の末に公然と契約を解消した事務所 でもある。バラットとその部下たちは、誤った約束や移籍の見通しを示し、具体的で適切な受け入れ先も確保しないまま、GKにSCフライブルクからの退団を促した。部下の一人として、マルチェロ・ブリルマンという人物の名前が挙がっている。フライブルクで1年間スタンド暮らしになる恐れが生じると、アトゥボルは見切りをつけた。スポルト・クラブと契約延長をまとめ、SCはアイントラハト・フランクフルトとの間で、後に買い取り義務が生じるレンタル移籍に合意した。

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レアル・マドリー移籍にはJJガブリエルにとって危険も

その疑わしい事務所が今後、野心に満ちたガブリエルの利益も代理する。EPICは数日前、16歳との契約を「歴史は待たない。偉大さもまた待たない。並外れた才能。無限の可能性！」という言葉で発表した。互いに求めていた相手を見つけたのは間違いない。

ただ、レアル・マドリーのトップチームでガブリエルにどれほどの可能性が実際にあるかは、これから分かることだ。16歳の彼はその前に、マルティン・ウーデゴール、レイニエル、「オランダのグティ」ことミンク・ペータース、あるいはサミュエル・エトーに話を聞いてみてもいいかもしれない。

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疑問の残る代理人の顔ぶれ、非常に大きく見える（しかもあまり健全ではなさそうな）自信、 法外な金銭的要求 （年間給与は7桁、さらに多額の契約金）、そして移籍に伴う複雑な問題（ キーワードはキプロスのパスポート ）。ミュンヘンのクラブにとって、彼はまさに移籍市場を歩く危険信号だ。真っ赤に染まった杯は、幸いにもバイエルンの前を通り過ぎる。

もっとも、一見する限り、外向的で気難しいスターたちが時に集う「王室」には、うまくなじみそうでもある。彼の幸運と成功を祈るほかない。