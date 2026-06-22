ブラジル代表FWエンドリックは、カルロ・アンチェロッティ監督が自身を先発起用していないことについて、2026年W杯での立場を語った。

一部ファンからは途中出場に不満の声も上がっている。

モロッコ戦は欠場し、ハイチ戦では64分からの出場だった。

采配を問われても19歳のFWは不満を漏らさず受入れた。

CazéTVの取材にエンドリックは「アンチェロッティとはレアル・マドリードで1年過ごした。私がピッチで何をするか、彼は知っている。私はチームのために全力を尽くす。彼は優れた監督で、健全な考えを持つ人物だ」と語った。

彼はエンドリックやファンのためではなく、チームのために最善を尽くすだろう。 彼と出会えたことに感謝している。彼は私が毎日全力で取り組むことを知っている。私は常に最後まで全力を出し切る」。

「私がチームに何ができるか、彼は理解している。ファンに支えられていることに感謝する。明日もサッカーができるかは分からない。だからこそ、出番があれば全力で取り組む」と語った。

最後に彼はこう結んだ。「だから、もし今日がピッチに立つ日なら、その日は全力を尽くし、チームのためにできる限りのことをする日になるだろう」。