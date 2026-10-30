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アーセナルが16歳の逸材マックス・ダウマンを守ろうとする中、大きな痛手を負った。独立委員会が、同選手の先日の退場処分に対する異議申し立てを却下したためだ。ダウマンはアーセナルにとって不本意な夜となったカラバオカップの試合で退場処分を受けており、クラブが判定の覆しを求めたものの、正式に認められなかった。

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ダウマン、カラバオカップ敗退の一戦で退場

16歳の選手が退場を命じられたのは、アーセナルがフリートウッド・タウンと対戦したカラバオカップの一戦の85分だった。ハリソン・ニールから激しいタックルを受けた後、相手を蹴りつけて退場となった。

ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、緊迫した試合を1-1で終えた後、PK戦で敗退した。アカデミーの有望選手が国内戦で長期の出場停止処分を受けるのを避けようと、北ロンドンのクラブは、退場処分の不当性と処分の過重さを理由に、主審の判定に正式に異議を申し立てた。

FA、異議申し立ての棄却を発表

しかし、イングランドサッカー協会（FA）がアーセナルの異議申し立てを退け、その望みはすぐに絶たれた。木曜日にXで、FAの広報担当者は声明を発表し、ピッチ上で下された当初の判定を独立委員会が支持すると確認した。

FAは「独立した規律委員会は、マックス・ダウマンに対する退場処分の不当性と処分の過重さについての申し立てを、いずれも棄却した」と発表した。

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声明は「アーセナルの選手は10月27日火曜日のフリートウッド・タウンとのEFLカップの試合で退場処分を受け、3試合の出場停止となる」と続いた。FAはまた、委員会の裁定に関する詳細な理由を後日公表すると明らかにした。

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アルテタ監督、感情のコントロールを要求

週半ばの敗戦直後に取材に応じたアルテタ監督は、選手たちに戦術面と精神面で何を求めていたかを説明した。スペイン人指揮官は、退場処分についてダウマンとまだ直接話していないと認める一方、規律を欠いた行動への不満をにじませた。

アルテタ監督は「試合に向けた準備では、尊重すべきことと、感情面でコントロールしなければならないことを非常に明確にしていた。本当に明確だった」と語った。

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この出来事は、高く評価される10代の選手にとって厳しい教訓となる。アカデミーの有望選手にとってトップチームでの出場機会は貴重だが、一瞬冷静さを失ったことで、当面のトップチームへの定着に支障が生じた。

プレミアリーグでの欠場へ

ダウマンは今後のアーセナルの国内戦に出場できず、リヴァプール、ハル・シティ、ニューカッスルとの重要なプレミアリーグの試合を欠場する。この出場停止により、過密な秋の日程を戦うアーセナルは、有望な攻撃の選択肢を一時的に失うことになる。

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ただし、国内戦での出場停止は欧州での試合には適用されない。ダウマンは11月4日のスラヴィア・プラハとのチャンピオンズリーグの一戦には出場可能だ。国内戦で再び出場可能となるのは、11月29日のマンチェスター・シティとのプレミアリーグの大一番と正式に定められている。