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ドニエル・マレンが土曜夜、ローマの主役となった。オランダ代表FWはパルマとのアウェー戦で4得点を挙げ、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームの5-1の勝利に貢献。これで今季リーグ戦11試合で12得点となった。ローマの残る1点はロドリゴ・モラが決めた。

マレンはスタディオ・エンニオ・タルディーニで最前線に入り、背後にパウロ・ディバラとモラが構えた。アウェーのローマは立ち上がりに苦しみ、パルマのエル・ビラル・トゥーレとマリアーノ・トロイロにいきなり脅かされた。

さらにローマは、GKミレ・スヴィラルが開始数分で負傷し、ピッチに座り込んだことで肝を冷やした。太ももに問題を抱えたように見えたが、最終的にはプレーを続けることができた。

開始10分を過ぎた頃、マレンに最初の大きなチャンスが訪れる。トロイロの対応ミスから敵陣のゴールへ向かったが、途中でパルマのDF2人に追いつかれた。

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ホームのパルマにも先制のチャンスは十分にあった。スヴィラルは優れた反射神経でジョヴァンニ・ファッビアンのシュートを防ぎ、一方のローマではマリオ・エルモソのシュートがわずかにクロスバーを越えた。

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それでも39分、マレンが見事なプレーで均衡を破る。オランダ代表FWはルッリのクロスを巧みに収め、その動きで複数のDFをかわすと、右足でゴール対角へシュートを決めた。スコアは0-1となった。

後半開始直後、マレンは巧みなヒールパスでディバラに追加点の好機を与えたが、アルゼンチン人FWのシュートはGKジョヴァンニ・ダッファラに阻まれた。その後、ネスタ・エルフェージュがレオナルド・バレルディのミスを突き、約50メートルを駆け上がってスヴィラルの手の届かないところへ決めた。スコアは1-1となった。

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ガスペリーニ監督はウェズレイやマティアス・ソウレらを投入。これが功を奏し、68分にはウェズレイのクロスをトロイロが完全に空振りしたところをマレンが決め、ローマが再びリードを奪った。

その3分後、モラがローマのリードを2点に広げる。ポルトガル人FWはパルマの不運なクリアを逃さず、セリエAで4試合連続の得点を記録した。

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ローマのゴールラッシュを締めくくるかに見えたのもマレンだった。77分、再びウェズレイのお膳立てからハットトリックを達成。VARによる確認を経て得点が正式に認められ、ローマは1-4と大きくリードした。

しかし、マレンの得点への渇望はまだ満たされていなかった。90分、またしてもウェズレイのパスから抜け出すと、ダッファラをかわして無人のゴールへ冷静に流し込んだ。この夜4点目で圧巻の活躍を締めくくり、最終スコアを1-5とした。