異様なインタビューがリサンドロ・マルティネスに重大な影響、チームメートはどちらの側につくかを決める

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マンチェスター・ユナイテッドが今冬、リサンドロ・マルティネスの売却を検討している。『Sky Sports』が水曜午後に報じた。マルティネスはチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦に0-2で敗れた後、クラブ首脳陣に対して遠慮のない発言をしていた。

マンチェスター・ユナイテッドは火曜夜、敵地でのアトレティコ・マドリー戦に0-2で敗れ、チャンピオンズリーグでも悲惨なシーズン序盤を送ることになった。試合後、マルティネスがカメラの前に姿を見せた。





「ええ。テクニカルディレクターにはもっと期待していました」。ひどく落胆したマルティネスは、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスに落第点を付けた。「率直に言っています。もっと大きな投資を期待しています」

一方、アルゼンチン人DFはマイケル・キャリック監督には寛容だった。「監督は何度も交代していますが、ほかの面はどうでしょうか。監督や選手を指さすのは簡単ですが、ほかの人たちにも目を向けなければなりません」

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マルティネスは、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグでの失態に強い不満を示した。「パフォーマンスは悪かった。本当に悪かった。言葉を抑えなければなりません。これは今のクラブの状態を映し出しています。このクラブはチャンピオンズリーグで戦うレベルにありません」と、元アヤックスの選手は憤った。

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「昨シーズンは素晴らしい成績を残しました。だから今、クラブ首脳陣にはもっと期待しています。競争できる補強が必要です。ほかの多くのチームも大勢の選手を獲得しています」。センターバックはマンチェスター・ユナイテッドの補強方針に失望していた。

元アヤックスのマルティネスの契約は2027年夏に満了する。クラブは2028年半ばまで延長できるオプションを持つが、これを行使しない見通しとなっている。今冬の移籍も検討されている。クラブ担当記者のローリー・ウィットウェルによると、クラブはマルティネスの発言に対して罰金も科すという。

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さらにマンチェスター・ユナイテッドは、この左利きの選手に追加処分を科すことも検討している。チーム内の多くの選手も発言を快く思っていない。マルティネスが自分たちを「十分な実力がない」と考えているように感じているという。