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ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）でプレーする2選手が、バーレーンのアル・リファーとの親善試合で、アル・カーディシーヤの本拠地スタジアムに歴史的な時代の幕を開けた。

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アル・カーディシーヤは現地時間水曜日、アラムコ・スタジアムでバーレーンのアル・リファーと対戦し、4-2で勝利した。この一戦は、トップチームにとって新スタジアムでの初めての試合となった。

新スタジアムでのアル・カーディシーヤの初ゴールを決めたのはフランス人のモハメド・サンジャリで、46分に先制点を挙げた。続いて56分には、スペイン人DFナチョ・フェルナンデスが2点目を加えた。

3点目と4点目を決めたのは、アル・カーディシーヤU-21に所属するバセル・アル・アバディとファハド・アル・シャムリの2人だ。両選手は今シーズンのジョイ・エリートリーグで屈指の活躍を見せている選手たちである。

アル・アバディとアル・シャムリを擁するアル・カーディシーヤは、サウジアラビアU-21リーグの順位表で12位につけており、3勝2分け4敗で勝ち点11を獲得している。

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アル・カーディシーヤは、敷地面積80万平方メートル、収容人数4万7000人のアラムコ・スタジアムをすでにオープンしており、今後はトップチームの試合を開催する予定となっている。

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ただし、今回の試合は施設や運営面の準備状況を確認するため、観客2000人のみを入れて行われた。スタジアムの正式なこけら落としと、AFCアジアカップ2027およびFIFAワールドカップ2034の開催に向けた準備の一環である。

アル・カーディシーヤの新たな本拠地となるアラムコ・スタジアムは、当初AFCアジアカップ2027の期間中にオープンする予定だった。しかし、同大会が来年1月から12月に延期されたことで、状況が変わった。

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サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』によると、新スタジアムで行われる初の公式戦はジョイ・エリートリーグの一戦となる。今月23日（月）に行われる第11節で、アル・カーディシーヤがアル・ヒラルを迎え撃つ。

その後、同月27日（金）には、トップチームにとって初の公式戦が同スタジアムで開催される。アイルランド人指揮官ブレンダン・ロジャーズ率いるチームは、ロシュン・リーグ第13節でアル・ファイハと対戦する。

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アル・カーディシーヤはロシュン・リーグの順位表で2位につけており、9勝1分け2敗で勝ち点28を獲得している。首位アル・ヒラルとは勝ち点2差で、3位アル・ナスルとは得失点差で上回っている。ただし、両チームより1試合多く消化している。

一方、東部のクラブであるアル・カーディシーヤは、AFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で5位につけており、2勝2分けの無敗で勝ち点8を獲得している。

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キングスカップ（二聖モスクの守護者杯）では、アル・タイーに5-0で快勝してラウンド32を突破した。準々決勝では、来年1月12日（火）にダンマームのプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムでNEOMと対戦する予定だ。

アル・カーディシーヤはクウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも出場する。準決勝では来月20日にアル・アハリとの厳しい一戦に臨み、決勝に進出した場合は、もう一方の準決勝アル・ナスル対アル・ホルードの勝者と対戦する。