オランダの複数メディアは、20歳の容疑者がチェーンロックで殺人未遂容疑で逮捕されたと報じた。事件は火曜朝、オランダ対モロッコのワールドカップ試合中に起きた。

SNSにはアムステルダムで撮影された動画が拡散しており、オランダ代表のファンが路上ではしごで襲われる様子が映っている。警察は殺人未遂容疑で複数の人物を逮捕した。

試合後、アムステルダムのヴァン・ウォウ通りで両国サポーターが遭遇。スクーターでクラクションを鳴らしながら走行するモロッコ支持者が歩行者に接触しそうになり、混乱が発生した。

これを見たオレンジ色のシャツの男性がスクーターめがけて蹴りを入れようとした。運転手は蹴りをかわしたが、その反動でタクシーと接触しそうになり、タクシーも急ハンドルを切った。その後、別のスクーターに乗ったモロッコ支持者2人がその男性とぶつかった。

直前には携帯電話が盗まれたとも伝えられており、オレンジ色のシャツの男をチェーンロックで殴った容疑者もこの事件に関与した疑いがある。映像からは、暴行を受けたファンが盗まれた携帯を取り戻そうとしたところ、チェーンロックで殴られた様子がうかがえる。

警察は映像を解析し、事件の関連を調べている。逮捕された20歳男は、殺人未遂、強盗、午前11時頃にヴァン・オスタデ通りで起きた暴行への関与が疑われている。

警察は現在、複数の容疑者を追っている。チェーンロックを使った暴行にはもう1人関与した疑いがある。強盗事件では3人の若い男性を捜索中だ。当局は動機や事件間の関連は不明としている。