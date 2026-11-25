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ポルトガルのスポルティング・リスボンのサポーターが、かつてクラブに在籍し、現在はサウジアラビアのアル・ナスルで主将を務めるクリスティアーノ・ロナウドを、彼の古巣であるイングランドのマンチェスター・ユナイテッドの前で称えた。

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スポルティング・リスボンは水曜日の夜、ジョゼ・アルヴァラーデで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、マンチェスター・ユナイテッドを迎え撃ち、2-2で引き分けた。

試合開始前、スポルティング・リスボンのサポーターは「1906」の数字が入ったティフォを掲げた。これはクラブの創設年を示すもので、創設から120周年を祝う意味が込められていた。

ティフォには、長い歴史の中でクラブに在籍した名選手たちの姿も描かれ、その中心に据えられたのがポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドだった。

ロナウドがトップチームでプレーしたのは、2002年に昇格してから2003年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまでのわずか1シーズンにすぎない。それでも彼はティフォの主役となった。

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最大の皮肉は、この祝福がマンチェスター・ユナイテッドを相手に行われたことだ。ロナウドは同クラブで2度にわたってプレーしており、1度目は2003年から2009年まで。この間、2008年のチャンピオンズリーグ制覇に加え、プレミアリーグ優勝3回など、数々のタイトル獲得に貢献した。

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一方、2度目の在籍は芳しいものではなかった。2021年夏から2022年末までの1シーズン半に及んだが、ロナウドとクラブ首脳陣、そしてオランダ人指揮官エリク・テン・ハフとの間に激しい対立が生じ、最終的に契約解除という最悪の形で幕を閉じた。

このティフォはまた、ロナウドが最も得意とする大会であるチャンピオンズリーグの舞台で披露された。ロナウドは同大会の歴代最多得点者で、通算140ゴールを記録している。さらに優勝回数は5回で、6回の優勝を誇るレアル・マドリーの5選手に次ぐ歴代2位である。

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スポルティング・リスボンのサポーターがロナウドへの忠誠を示したのは、今回が初めてではない。今月11月5日にロナウドが代表引退を決断した際にも、同様の光景が見られた。

その決断から2日後、スポルティング・リスボンはポルトガルの首都リスボンのジョゼ・アルヴァラーデで、ポルトガルリーグのモレイレンセ戦という重要な一戦を迎えていた。

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スポルティングのサポーターによる感謝の意が示されたのは、試合開始から7分(ロナウドの背番号を意味する)のことだった。サポーターは一斉に立ち上がり、スタンドからは感動的な雰囲気の中で熱い拍手が送られた。ロナウドがプロとしてのキャリアをスタートさせ、2003年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで過ごしたクラブのサポーターからの、感謝のメッセージだった。

スポルティングはロナウドの引退発表後、クラブとしても感謝のメッセージを送っており、「祖国のためにしてくれたすべてのことに感謝する。あなたは永遠にポルトガルの歴史に刻まれ続けるだろう」と綴っていた。

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なお、サウジアラビアのアル・ナスルでプレーを続けるロナウドは、9月24日にリスボンで行われた欧州ネーションズリーグのウェールズ戦で代表最後の試合に出場しており、ポルトガル代表は1-0で勝利している。