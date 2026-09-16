ワールドカップとバイエルンのプレシーズン始動の合間に、デイヴィスは7月23日にパリでシェイェン・ジェンさんと結婚した。2人は今、その結婚を共に旅行して祝う意向のようだ。これにより、カナダ代表のキャプテンは予定されているチリ、ペルー、アメリカとの3試合の親善試合を欠場する。

この決定は双方合意の上で下されたものだと、ジェシー・マーシュ監督が説明した。「彼がトレーニングキャンプの半分を新婚旅行で過ごし、その後で合流するべきかどうかについて話し合った。だが、まずは新婚旅行を楽しみ、その後も身体の状態とコンディション作りに取り組むことが彼にとって重要だと、私は単純に感じていた」

25歳の左サイドバックは2025年初め、カナダ代表での出場時に前十字じん帯を断裂し、その後9カ月間離脱した。その後も健康面の問題が繰り返し発生し、苦しんだ。筋束断裂のため、デイヴィスは昨季終盤のバイエルンを欠場し、待望されていた母国開催のワールドカップでもカナダのためにプレーしたのは16分間だけだった。

アルフォンソ・デイヴィス、バイエルンで再び好調を取り戻す

再び負傷を抱えた状態でミュンヘンに戻り、当初は個別トレーニングのみを行っていた。 ただ、最近のデイヴィスは再び調子を取り戻しており、FKボデ／グリムトに5-0で勝利した試合では見事なゴールを決めた。

「彼は本当に良いプレーをしているし、とてもフィットして見えるし、本人も非常に良い状態だと感じている」とマーシュ監督も評価した。「だからこそ、11月にいくつか重要な試合で彼を必要とする時、そしてその後の3月、さらに次のサイクル全体において、あらゆる面でしっかり準備が整い、代表チームで彼に期待することへ常に完全に力を注げるようにしたかった」

デイヴィスは金曜日、ミュンヘンでのウニオン・ベルリン戦でバイエルンの一員として臨む。その次の試合は10月10日、アウェーでのアウクスブルク戦となる。