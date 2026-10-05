それによると、ドイツ記録王者はイングランドのスターストライカーと、2029年までの新契約で基本合意に達したという。ただし、33歳の同選手が新たな、そしてカール＝ハインツ・ルンメニゲの見解では異例でもある契約書にサインする前に、なお最後の細部を詰める必要があるとされている。

「以前の私なら、30歳を超えた選手とは基本的に1年契約だけにすべきだと言っていただろう。ただ、ある選手を確信しているなら例外はある。そして、ハリーに関してはまさにそうなんだ」と、ルンメニゲは最近『Abendzeitung』のインタビューで語った。さらに「忘れてはならないのは、この3年間で彼が負傷したのはわずか1回だけだということだ。私自身のことを思い返しても、年齢の十の位が3になった頃には、すでに筋肉系の問題にかなり悩まされていた」と続けた。

ここ最近では、アリエン・ロッベンやフランク・リベリーのようなクラブのレジェンドでさえ、キャリア晩年には1年契約しか与えられていなかった。ただ、ケインの場合は負傷の少なさを踏まえると事情が異なる。実際、2023年夏の移籍以降にあった離脱は4度の小さなものだけだった。したがって、イングランド代表キャプテンが1年のみの延長となる可能性は、最後まで議論の対象ではなかった。

ハリー・ケインはバイエルンでバロンドールを受賞する可能性がある

トッテナム・ホットスパーから9500万ユーロでFCバイエルンに移籍して以来、ケインはブンデスリーガ98試合で101得点という圧巻の数字を残している。

チャンピオンズリーグでは、ケインはミュンヘンで39試合に出場して34得点を記録している。さらに今年は、バイエルンとイングランドで合計73ゴールを挙げてゴールデンシューを獲得したことで、バロンドールの有力候補にも名を連ねている。

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