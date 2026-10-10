移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、バイエルンは、いわゆるバロンドール条項の導入を検討できるという。将来的にオリーセが実際に世界最優秀選手賞を受賞した場合、それに応じたボーナスが支払われる見込みだ。

24歳のオリーセに対してレコードマイスターがどこまで踏み込む意思があるのかは、Skyの最新報道からも明らかになっている。それによれば、バイエルンは2032年まで有効な契約でオリーセを引き留めようとしているという。年俸は2500万ユーロが想定されている。これにより、オリーセは高額年俸組のハリー・ケインやジャマル・ムシアラと同じ水準に達することになる。現在、オリーセは年間約1400万ユーロを受け取っているとされる。

報道によれば、バイエルンはできるだけ早くオリーセを契約延長で説得したい考えだ。 レアル・マドリーでも、すでにこのアタッカーがドイツのレコードマイスターに残留すると見られているようだ。

レアルは以前からオリーセとの関連が取り沙汰されてきた。特に昨夏には、マドリーの関心に関する報道が広く出回っていた。ただ、スペインから具体的なオファーが届くことはなかった。パリ・サンジェルマンもまた、このフランス人選手をリストアップしているとされる。

マイケル・オリーセはいつからバイエルンでプレーしている？

ただし、契約延長の可能性はある条件に左右されるかもしれない。オリーセの周辺関係者によれば、彼は契約解除条項がある場合にのみサインする意向だという。以前所属していたクリスタル・パレスでも、このアタッカーは同様のオプションを確保していた。バイエルンは2024年にこれを行使し、5300万ユーロでオリーセを獲得した。一方、現在のバイエルンでの契約には契約解除条項は含まれていない。これはスポーツディレクターのマックス・エーベルが、これと異なる噂に反して認めていた。

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もっとも、ミュンヘンではまず別の契約案件が優先される見込みだ。ハリー・ケインの契約は来夏に満了する。Sport Bildによれば、そのためバイエルンはまずその後に、オリーセの将来についてより集中的に取り組む考えだという。

オリーセがこれほど高額な契約に値することは、毎週のように証明している。今季も同様だ。公式戦7試合で、すでに8得点4アシストを記録している。直近ではフランス代表でも注目を集め、とりわけイタリア戦でのスーパーゴールが話題となった。 そのことで、代表監督ジネディーヌ・ジダンからも多くの称賛を受け、「生まれながらのリーダー」と評された。