異例の判定でノルウェーのゴールが取り消され、ハーランドがその代償を払った。

ワールドカップ準々決勝のイングランド戦55分、ノルウェーサポーターの歓喜は衝撃に変わった。コーナーキックからトルビョルン・ヘイギムが挙げた2-1のゴールは、フランス人主審クレマン・トゥルパンによって取り消された。 VARがコーナーキック前にハーランドがアンダーソンにファウルと判定し、新ルールを厳格に適用した。

国際サッカー連盟（IFAB）は大会前に、2026年W杯での導入を見据えVARプロトコルを明確化すると発表していた。 これは、コーナーキックやフリーキックの前に攻撃側が犯した明らかな反則で、ゴールやPK、懲罰的処分に直結する場合に適用される。

ボールがピッチに入る前にペナルティエリア内で守備選手を掴んだり押したりすると罰則の対象となる。この場面では、数週間前にノッティンガム・フォレストから1億3500万ユーロで移籍し、将来マンチェスター・シティでチームメイトとなる予定のアンダーソンがハーランドに押された。この厳格な適用は大きな議論を呼んだ。

この判定により、コーナーキックは再実施となった。

トルパン主審は得点を取り消し、コーナーキックの再実施を命じた。これはIFABが認めた新規則を文字通り適用したもので、違反が基準を満たす場合、VARが映像を確認し、主審が違反を認定したうえで適切な処分とキックの再実施を指示する。 主審が違反を認めれば、懲戒処分が科せられ、コーナーキックは再実施される。

IFABは公式声明で、この明確化は試合結果に直結する明らかな違反に対処し、重要な局面での判定に公正さと透明性をもたらす目的だと説明した。

「アーセナルに不利な」ルール

イングランドでは、 この判定は「アーセナル対策」と解釈する声が多い。ミケル・アルテタ監督率いるガナーズがセットプレーで用いるスクリーン表示を阻止するのが目的で、この戦術で成果を挙げていたクラブにとっては大きな変更だ。

この物議を醸す新ルールは、今大会の審判関連で最も注目される展開の一つだ。国際サッカー連盟（FIFA）が「ゲームの精神」と「審判の公正さ」のバランスを図る中、審判団とビデオアシスタントレフェリー（VAR）はかつてないほど厳格な監視下に置かれている。