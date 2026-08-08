ある技術的な手法により、TSV1860ミュンヘンの一部ファンは二重に支払っていたシーズンチケット代の払い戻しを受けることができた。しかし、多くのファンは補償を受けられないおそれがあった。そんな中、匿名の資金提供者が介入した。2026-27シーズンの価値を失ったシーズンチケットの払い戻しは、クレジットカード、デビットカード、またはPayPalでの支払いでは多くのケースで成功した一方、従来の銀行振込を利用したサポーターは、投資家ハサン・イスマイクによる3部資金の拒否を受け、金銭的損失に直面していた。

ここで動いたのが、この匿名の実業家による取り組みだった。彼はファンポータルsechzger.deを通じて接触した。この活動の目的は、強制的な転落後、レギオナルリーガのチケットを改めて購入する余裕がもはやないサポーターを重点的に支援することにあった。

条件面と資金の出どころの確認を終えた後、呼びかけは7月中旬に始まった。期限となった先週月曜午後までに、支援申請はメールで計90件寄せられた。プラットフォームの運営者は、それらを内容確認せずに寄付者へ転送した。

IMAGO

慈善家が1860ファンのシーズンチケット107枚分を負担

この人物は申請内容の確認と複雑な手続きを自ら担い、資金だけでなく多大な時間も投じた。金銭的利益だけを狙う便乗者を排除するため、この資金提供者は自らの審査によって不当な申請を除外した。

金銭面の処理は最終的に、加わった法律事務所を通じて法的に問題のない形で行われた。最終的に71のレーベン家族がこの支援活動の恩恵を受け、総額3万4243ユーロに相当する107枚のシーズンチケットが補填された。金曜夜のFCアウクスブルクII戦（2-2）では、1万5000人を集めて完売となったホーム開幕戦のハーフタイムに、スタジアムアナウンスでこの活動が明確に紹介され、大きな拍手を浴びた。

払い戻し対象となるシーズンチケットの大半は、西側ゴール裏の立ち見エリアに集中していた。さらに、重度障がいのある人々からの申請も特に高い割合を占めた。このグループは、いわゆる「シュテーハレ」で割引料金が適用されているものの、ライセンス剥奪による年間チケット代の倍増の影響を特に強く受けている。