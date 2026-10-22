ユヴェントスは木曜夜、スタッド・レンヌとのヨーロッパリーグの一戦を2-2で引き分け、勝ち点1を手にした。ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは、チームメイトのランダル・コロ・ムアニからボールを奪ってPKを蹴ったニック・ヴォルテマーデの得点で追いついた。終盤にはジョン・ルクミのゴールで勝利をつかんだかに思われたが、VARの介入によりオフサイドで取り消された。

ユヴェントスは好調な立ち上がりを見せ、わずか5分で先制した。ニック・ヴォルテマーデがゼキ・チェリクを背後のスペースへ走らせると、トルコ人DFはブリス・サンバとの一対一を冷静に決め、1-0とした。

レンヌは動じることなく、15分に同点に追いつく。ムサ・アル・タマリがブランドン・レイノルズのクロスに合わせ、フェデリコ・ガッティを競り負かして1-1とした。ユヴェントスはすぐに勝ち越しを狙ったが、ガッティのヘディングシュートはサンバの好セーブに阻まれた。

その後まもなく、ウェストン・マッケニーにユヴェントスを再びリードさせる絶好機が訪れた。アメリカ人選手の最初のシュートはサンバに防がれ、こぼれ球からのシュートはポストを直撃。一方、反対側ではマハマドゥ・ナギダの危険なシュートにグリエルモ・ヴィカーリが対応を迫られた。

前半終了間際、レンヌに逆転のチャンスが訪れる。ペナルティーエリア内でのハンドを受け、モルテン・クロー主審がPKを宣告。VARもその判定を確認した。ブライェ・ディアはPKでヴィカーリの逆を突き、1-2とした。

ビハインドを背負ったユヴェントスにはブーイングが浴びせられ、後半に入っても不満は高まった。レンヌはなおも危険な攻撃を見せ、アル・タマリのシュートにはヴィカーリが再び対応。スパレッティは60分を過ぎたところでガッティに代えてニコラス・ゴンサレスを投入し、4-2-3-1の布陣に切り替えた。

数分後、ユヴェントスもレイノルズのハンドでPKを獲得すると、印象的な場面が生まれた。コロ・ムアニがキッカーを務める準備をしているように見えたが、ヴォルテマーデがボールを手に取り、自分が蹴りたいとチームメイトに伝えた。フランス人選手がこれを受け入れると、ヴォルテマーデは67分にPKを決めて2-2とし、その後コロ・ムアニらに抱きしめられた。

スパレッティは終盤、ジェレミー・ボガやルクミらを投入。そのルクミが88分に決勝点を挙げたかと思われた。セットプレーのクリアが不十分となったところをルクミがシュートし、ボールはアブデルハミド・アイト・ブダラルに当たってゴールへ。アリアンツ・スタジアムは歓喜に沸いた。しかし喜びは長く続かなかった。VARがオフサイドを確認してゴールは取り消され、トリノでの一戦は2-2のまま終わった。