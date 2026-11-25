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水曜日のAFCチャンピオンズリーグ2、アル・ジャジーラ対ゴル・ゴハールで異例の事態が起きた。酔っていたとの強い疑惑を受け、主審のハンナ・ハッタブがハーフタイムに交代した。

イランのゴル・ゴハールは、UAEのアル・ジャジーラとの試合でハッタブ主審による疑問の残る判定を何度も目にした。中でも際立ったのが32分の場面だった。

ゴル・ゴハールのアリ・アスガル・アシュリが中盤でファウルを受けると、ハッタブ主審は判定を下すまでに少し時間をかけた。するとシリア人主審は、アル・ジャジーラのGKエルシン・デスタノールを呼び寄せ、イエローカードを提示して周囲を驚かせた。

トルコ人GKとそのチームメイトはハッタブ主審の判定にあぜんとした。主審の目にはあまり力がなかった。

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映像には、この奇妙な場面の後、ゴル・ゴハールのメフディ・ラフマティ監督が「彼は酔っている！」と叫ぶ姿が映っている。疑惑は現時点で確認されていないが、AFCはハーフタイムに介入せざるを得ないと判断した。

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ゴル・ゴハールのチームマネジャー、ヘイダル・アフサリは試合後、こう語った。「アル・ジャジーラ戦の主審は正常な状態ではなかった。アル・ジャジーラの選手たちでさえ、私たちに同じことを言っていた」

「クラブはすぐに試合運営側にそのことを伝え、この状況が続くならプレーしないと警告した」

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「アル・ジャジーラの77番（ジョアン・ミルソン、編集部注）は2度目のファウルの後に退場となるべきだった。だが主審は代わりに、相手チームのGKの名前でカードを記録した」

「我々がAFCにこの件を伝えた後、主審は交代した」とアフサリは述べた。試合はアンデルソン・タリスカ（元フェネルバフチェ）のゴールにより、アル・ジャジーラが1-0で勝利した。