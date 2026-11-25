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水曜日のAFCチャンピオンズリーグ2、アル・ジャジーラ対ゴル・ゴハールで異例の事態が起きた。ハンナ・ハッタブ主審が酩酊を疑われ、ハーフタイムに交代した。

イランのゴル・ゴハールは、ハッタブ主審がUAEのアル・ジャジーラに不利な疑問の残る判定を何度も下すのを目にした。中でも際立っていたのは32分の場面だ。

中盤でゴル・ゴハールのアリ・アスガル・アシュリがファウルを受けると、ハッタブ主審は判定まで少し時間を置いた。その後、シリア出身の主審はアル・ジャジーラのGKエルシン・デスタノールを呼び寄せ、イエローカードを提示して全員を驚かせた。

トルコ人GKとチームメートはハッタブ主審の判定に完全にあぜんとした。主審自身も、あまり元気があるようには見えなかった。

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映像には、この奇妙な場面の後、ゴル・ゴハールのメフディ・ラフマティ監督が「彼は酔っている！」と叫ぶ姿が映っている。疑惑は現時点で確認されていないが、AFCはハーフタイムに介入する必要があると判断した。

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ゴル・ゴハールのチームマネジャー、ヘイダル・アフサリは試合後、「アル・ジャジーラ戦の審判は正常な状態ではなかった。アル・ジャジーラの選手たちでさえ、我々に同じことを言っていた」と語った。

「クラブはすぐに試合運営側にこれを伝え、この状況が続くなら試合をしないと警告した」

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「アル・ジャジーラの77番（ジョアン・ミルソン、編集部注）は2度目のファウルで退場になるべきだった。だが、審判は代わりに相手チームのGKの名前でカードを記録した」

「我々がAFCにこれを伝えた後、審判は交代した」とアフサリは述べた。試合はアンデルソン・タリスカ（元フェネルバフチェ）のゴールでアル・ジャジーラが1-0で勝利した。