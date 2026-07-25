Skyの報道によると、デイビスは守備陣の同僚である伊藤洋輝と並び、現在のFCBのスカッドで、ゼーベナー・シュトラーセに破格のオファーが届いた場合にクラブ側が交渉に応じる用意のある2人のうちの1人だという。

デイビスは2025年2月、ミュンヘンで2030年までの高額な新契約にサインしていた。とはいえ、この数週間から数カ月の間に、カナダ代表DFがバイエルン首脳陣にとってもはや決して不可侵の存在ではないことを示す兆候はすでに増えていた。その主な理由は、ここ1年半で負傷による離脱が非常に多く、デイビスのコンディションに対する信頼が今や明らかに失われていることにある。 W杯でも25歳の体は彼に試練を与え、共同開催国カナダでの出場は途中出場1試合にとどまった。

バイエルンでのデイビスの立場が揺らいでいることは、ナサニエル・ブラウンの獲得とも符合する。ドイツ代表の同選手を、レコードマイスターは基本移籍金5000万ユーロで獲得し、ハイレベルな新たな左サイドバックを確保したことで、当面はデイビスを押しのける可能性が高い。デイビスが退団した場合でも、左右両方でプレーできる本職の右サイドバック、コンラート・ライマーとヨシプ・スタニシッチが代替案として控えている。さらにセンターバックの伊藤も、残留するのであれば、理論上は4バックの左で穴を埋められる。

バイエルン、アルフォンソ・デイビスの引き取り手を見つけるのは難しいか

もっとも、今夏にデイビスが退団する可能性はあまり高くない。バイエルンとしては、カナダ代表選手の移籍で高額な移籍金を手にしたいはずだが、現時点でそれを支払う用意のあるクラブがあるかは疑わしい。デイビスはFCBとの契約延長前、レアル・マドリーと盛んに接触していたが、バイエルンのスター選手に関心を示すクラブに関しては、今ではかなり静かになっている。





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一方で、ミュンヘンは他の数選手については、より明確に早期売却を目指している。とりわけ、直近でレンタルに出されていたジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサは完全移籍で放出され、できるだけ高い収入をもたらすことが望まれているという。 Sky によれば、この件については名誉会長ウリ・ヘーネスから明確な指示が出ている。また、過去2年間マインツ05にレンタルされていたアルミンド・ジープも売却される見込みだ。

補強面では、Sky によると、バイエルンはブラウンとイスマエル・サイバリの獲得後、予期せぬ事態が起きない限り、最大でもあと1人しか新戦力を加えない意向だという。なお、最近の一部報道とは異なり、新たな右サイドバックは優先事項ではないようだ。