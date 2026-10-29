「少年として代表チームに入り、今、一人の男として去る」。ヤコブスは自身の決断についてインスタグラムにそうつづった。

27歳のヤコブスは、今後はクラブでのキャリアに集中したいことに加え、「自分自身と家族のための時間をもっと持ちたい」と理由を説明した。「時間は貴重で、二度と訪れない瞬間もあるからだ」

ケルン生まれで、かつてケルンでプロになったヤコブスは、U-21年代ではドイツ代表のユニフォームを着ていた。2021年にはフロリアン・ヴィルツやニコ・シュロッターベックらとともに、ドイツのU-21欧州選手権優勝を経験したが、翌年にセネガル代表への変更を決断。以降は父の母国のA代表でプレーした。

「セネガルのおかげで、子どもの頃の夢をかなえ、ずっと心に残る瞬間を経験できた」とヤコブスは強調した。「セネガル人の父を持つ息子として、自分の夢だけでなく父の夢もかなえられたことは、私にとって非常に特別なことだった」

イスマイル・ヤコブス、セネガル代表としてW杯に2度出場

左利きのヤコブスは2024年にモナコからガラタサライへ移籍。セネガル代表では2022年9月にデビューした。その後まもなく開催された2022年のW杯では、グループステージ第2戦から主力として出場し、1アシストを記録。セネガル代表は決勝トーナメント1回戦に進んだが、イングランドに0-3で敗れた。

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ヤコブスは通算33試合に出場し、4つの主要大会を経験した。最大のハイライトは今年初めのアフリカネイションズカップ優勝だった。ケルン出身のヤコブスは主力として大会に臨んだものの、途中で先発の座を失った。それでも4試合に出場して1アシストを記録し、開催国モロッコとの決勝では試合終了の15分前に途中出場した。

セネガルは1月の決勝で、延長戦の末に1-0で勝利した。しかし、騒動となったこの試合での混乱を受け、ヤコブスらからタイトルは春になって剥奪され、裁定によってモロッコに与えられた。これを受け、セネガルサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に決定への異議申し立てを行う意向を表明した。

ベルギーとのW杯ラウンド32がヤコブス最後の代表戦に

昨夏のW杯で、ヤコブスはセネガル代表の4試合のうち2試合に先発した。その一つが、惜しくも敗れたベルギーとのラウンド32だった。セネガルは後半終了間際まで2-0でリードしていたが、ベルギーに延長戦へ持ち込まれ、最終的に2-3で敗れた。これがヤコブスにとって最後の代表戦となった。

ガラタサライでは左サイドの守備で主力を務めることが多く、今季はすでに公式戦12試合に出場している。トルコ王者との契約は来夏に満了する。