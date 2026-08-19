ベッカー博士はかつてミュンヘン大学ルートヴィヒ・マクシミリアン大学付属病院の神経科クリニックで勤務しており、現在は「ノイロツェントルム・ミュンヘン・シュヴァービング」の院長を務めている。

ベッカー先生、土曜日のRBライプツィヒとのテストマッチでジャマル・ムシアラが倒れた場面の映像をご覧になった際、最初にどのような遠隔診断をされましたか？

レギーナ・ベッカー博士： あまりに突然起き、その後も明らかにすぐ回復していたので、神経科医として私は即座にてんかん発作を考えました。

火曜日の1. FCハイデンハイム戦での2度目の倒れ込みの後、ムシアラはこの推測を認めました。 公開された声明の中で、理由として「神経機能障害に起因する一時的かつ短時間の欠神」を挙げています。 具体的には何が起きているのでしょうか？

ベッカー博士： 欠神てんかんは、意識をつかさどる間脳の一部である、いわゆる視床で生じます。ここに機能障害がある人は、何の前触れもなく他者と意思疎通ができなくなることがあります。脳が異常状態に入り、ニューロンが制御不能に発火し、視床と、私たちが物事を意識的に知覚する、いわゆる大脳皮質との連絡が途絶えます。患者は自分を取り巻く環境を認識できなくなり、ぼんやり一点を見つめたり、ムシアラのケースのように倒れたりすることさえあります。周囲からは、患者が凍りついたように見えることが多いです。

患者自身はこうした発作をどのように経験するのでしょうか？

ベッカー博士： ほとんどの患者には前兆がありません。突然襲ってくるため、反応する余地がないのです。発作そのものに気づかないことさえあります。その後は、何事もなかったかのようにそのまま行動を続けます。

それほど突然起きるのであれば、たとえばムシアラがPKを蹴ろうとして助走中にそのまま倒れてしまう可能性もあるのでしょうか？

ベッカー博士： はい、それはあり得ます。

これまで試合中に起きた2度の倒れ込みでは、ムシアラはいずれもすぐに交代しました。医学的に見て、それは絶対に必要な対応なのでしょうか？

ベッカー博士： 基本的に患者には心血管系の問題はなく、臓器も正常に機能しています。それでもプロスポーツでは、責任や保護の観点からプレー続行は不可能です。特に暑さや過換気といった要因が、さらなる発作の引き金になり得ます。本人が発作後すぐに回復したとしてもです。

「欠神てんかんには有望な薬がある」

ムシアラは23歳で、これまでこうした問題は知られていませんでした。なぜ突然出てきたのでしょうか？

ベッカー博士： 通常、このタイプのてんかんは4歳から10歳の間に現れます。ただし、若年欠神てんかんのように、発症がもっと遅い型もあります。23歳での診断は、いずれにせよ遅い部類です。ただ、彼に以前からもこうした症状があったのか、単に今になって頻発し、公の場で初めて起きただけなのかは、もちろん分かりません。

突然の頻発は何が原因となり得るのでしょうか？

ベッカー博士： 遺伝的素因がある場合、高温や脱水、ストレスといった環境要因によって発作の頻度が増すことがあります。あるいは、そもそも最初の発作が起きることもあります。

ムシアラは約1年前に腓骨骨折を負いました。この非常に重い負傷が、まったく別の部位であるとはいえ、何らかの関係を持つ可能性はあるのでしょうか？

ベッカー博士： いいえ、それらに関連はありません。

本人は声明の中で、自身の病気は「十分に治療可能」だと記しています。本当でしょうか？

ベッカー博士： はい、欠神てんかんには非常に有望な薬があります。ほとんどの患者は、それによって完全に発作が出なくなります。

治療は具体的にどのように進むのでしょうか？

ベッカー博士： 患者には、いわゆる発作抑制薬が処方されます。これはニューロンの制御不能な発火を防ぎ、てんかん発作を抑えることを目的とした薬です。薬は毎日予防的に服用し、2〜3週間のうちに必要な血中濃度が形成されます。この期間は定期的な検査を行い、濃度がどう推移しているか、投与量の調整が必要かどうかを確認します。必要な濃度に達すれば、通常はその後の発作に対して十分な防御が得られます。

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ジャマル・ムシアラは何で治療されるのか？ 「第一選択薬はエトスクシミド」

薬はどれくらいの期間、服用しなければならないのでしょうか？

ベッカー博士： 薬によって短期間で発作が出なくなったとしても、服用は数カ月から数年にわたります。このタイプのてんかんを抱える子どもの場合、成人後には薬なしでも発作が出なくなる可能性があります。一方で、発症が遅い場合は生涯にわたる治療が必要になることもあります。そのため、この問いに一概に答えることはできず、個人差があります。

薬に副作用はありますか？

ベッカー博士： 第一選択薬はエトスクシミドです。基本的には非常に忍容性の高い薬ですが、頭痛や倦怠感を引き起こすことがあります。同じく非常に有効なバルプロ酸には、体重増加、脱毛、眠気といったより強い副作用が出る可能性があります。どの薬が最も合うかは、個別に試していく必要があります。ほとんどの患者は、どちらの薬もよく耐えられます。

短期的、あるいは長期的に見て、ムシアラがプロとしてのキャリアを続けることに何か支障はありますか？

ベッカー博士： いいえ、このタイプのてんかんに関して、彼の今後のキャリアを心配してはいません。ただし、おそらくこれから始まる薬の調整段階では、身体が適応する時間を持てるよう、少し負荷を落とす必要はあるでしょう。

ムシアラは過去数年にわたり定期的にニューロアスレティックトレーニングを行ってきたとされ、公にもその効果を称賛していました。自身の問題を把握しており、それに対抗しようとしていた可能性はあるのでしょうか？

ベッカー博士： 以前から診断を受けていて、ニューロアスレティックトレーニングでそれを補おうとしていた可能性は、十分にあると思います。ただ、発作が頻発している状況では、それは効果的な予防策ではありません。