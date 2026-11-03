テネリフェは、スペイン2部リーグのアンドラ戦で、FWヘスス・デ・ミゲルが深刻な負傷を負い、健康状態が悪化したと発表した。デ・ミゲルは相手GKオノと激しく衝突した後に意識を失い、病院に搬送され、集中治療室で治療を受けている。

クラブは火曜日未明に声明を発表し、選手の容態悪化を明らかにしたうえで、次のように述べた。「ヘスス・デ・ミゲルの健康状態が神経学的な面で悪化した。詳細については今後数時間のうちに公表する」

テネリフェは先の声明で、同FWを「ヌエストラ・セニョーラ・デ・カンデラリア大学病院」の集中治療室に搬送したと発表し、容態は安定しているものの深刻であり、医療スタッフが付き添って健康状態の推移を見守っていると説明していた。

負傷は後半のアディショナルタイムに発生した。試合が2-2の同点を示していたなか、デ・ミゲルがセンターライン付近でハイボールを追ったところ、アンドラのGKオノがそのボールに到達しようと激しく飛び込み、両選手が衝突。テネリフェのFWは意識を失ってピッチに倒れ込んだ。

両チームの選手はすぐに医療スタッフの介入を求め、GKにはレッドカードが提示された。その後、デ・ミゲルは担架でピッチの外に運び出され、救急車でラ・カンデラリア病院へ搬送された。

報道によれば、衝突の後に彼は心停止を起こし、救急搬送中に容態は安定したものの、病院には意識不明の状態で到着したという。

主審ペレス・エルナンデスは両チームのキャプテンと監督に試合中断の決定を伝えた。選手たちの間に衝撃が広がるなか、デ・ミゲルのチームメートの何人かは彼の容態を案じて病院へ向かった。