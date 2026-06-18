生放送で失態を犯した元レアル・マドリードのスター選手が、遅れて謝罪し、人種差別を否定した。

オランダが日本と引き分けた直後、注目はピッチから解説ブースへ移った。ラファエル・ファン・デル・ファルトのコメントが怒りを呼び、欧州スポーツメディアの人種差別問題が再浮上した。

何気ない一言が元レアル・マドリードのスターに批判を浴びせ、日本人選手への侮辱と取られた発言に対する謝罪は、多くの人にとって遅すぎた。

オランダ紙「スポルト」によると、ファン・デル・ファールトはオランダ対日本戦（2-2の引き分け）の解説中に差別的発言をしたとして謝罪した。

発言は、日本がコーナーキックから同点ゴールを決めた直後に飛び出した。

守備のカバーリングを批判する中で「みんな似たり寄ったりだ。それが理由だろう…」と発言。直後に「冗談だ」と釈明したが、大きな反発を招いた。

ロナルド・クーマン監督率いるオランダは2度リードしながらも日本代表に追いつかれ、2-2の引き分けに終わった。

発言はSNSで瞬く間に拡散し、「過去のものにすべきだ」と多くの批判を受けた。

批判が拡大したため、ファン・デル・ファルトは声明で謝罪。「私の発言で傷ついた方々に申し訳ない。不快な思いをさせたなら謝る。そんな意図はなかった。私はどんな背景を持つ人でも尊重している」と述べた。

レアル・マドリードやレアル・ベティスでプレーした彼は、引退後もしばしば物議を醸している。以前もラミン・ヤマルのズボンの履き方を批判し、「自分が神だと思っている」と発言。ユーロ2021のスペイン代表についても「極めてひどい」と評していた。