青年・スポーツ省は本日水曜日、政治指導部の指示で10月6日地区のザマルク・クラブの土地問題が解決したと発表した。

住宅省の決定で以前割り当てられた土地が取り消され、クラブや選手たちはプロジェクト救済のためシシ大統領に介入を訴えていた。

同省は、大統領の指示でギザ県6オクトーバー地区の好立地に新用地を割り当て、手続きを迅速に進めると発表した。クラブは、工学・財務・法的な観点を含む総合計画を提出する必要がある。

これは、国民のスポーツ振興と人材発掘を後押しする国の姿勢を示すもの。

若年層・スポーツ大臣のジョハル・ナビル氏は、関係機関とクラブとの建設的な協力関係を評価した。

同大臣は、関係機関との調整のもと、技術・計画調査を行い、プロジェクトの活用最大化と会員・サポーターのニーズに応える基盤を整えたと強調した。

ザマルクからシシ大統領への感謝状

フセイン・ラビブ会長率いるザマルク理事会は、この問題解決に介入したアブドルファッタフ・シシ大統領に感謝状を贈った。

クラブは声明で、フセイン・ラビブ会長以下、総会メンバーおよび数百万のサポーターを代表し、 6月10日市のクラブ支部をめぐる問題を解決し、新支部建設用の土地を割り当ててくださったことについて、長年にわたりこのプロジェクトを待ち望んできたサポーターやクラブ会員の期待に応えてくださったとして、心からの感謝と敬意を表しました。

また、理事会は「国家機関、 特に青年・スポーツ省、住宅・公共施設・都市開発省、下院青年・スポーツ委員会のご尽力を感謝します。各機関の協力が最適な解決とクラブの持続可能な未来を確かなものにしました。

理事会は、この寛大な支援に感謝するとともに、提案されたモデルが現在の危機への対処にとどまるものではなく、 このモデルは、クラブが資産を最大限活用し、会員やサポーターに高い付加価値を提供できることを示す経済・技術調査にもとづいており、従来の収益を上回る投資リターンを見込める」と述べた。

また同氏は「この決定は、スポーツクラブが国民育成や若者支援、社会結束に寄与し、国民にふさわしいスポーツ・文化・サービス環境を提供する機関であることを政府が認識している表れだ」と付け加えた。

理事会は、会員とサポーターの期待に応え、エジプト有数のスポーツ施設としてのクラブの地位を高めるため、最高水準でプロジェクトを期通りに完了させるよう全力で取り組むと約束した。 神がエジプトとその国民を守り、賢明な指導部が善と進歩、繁栄へ導きますように」。

ザマルク球団経営陣は、10月6日の土地問題で自身の立場が正当であると表明し、この問題で契約していた投資家へ8億ギニーを返還した。