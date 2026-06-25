生中継中、ブラジルに3失点した直後、スコットランド代表監督が取った意外な行動。

2026年ワールドカップでスコットランド代表は木曜未明、ブラジルに0-3で敗れた。スティーブ・クラーク監督は試合後のインタビューを途中で切り上げた。

ヴィニシウス・ジュニオールが2得点、マテウス・クーニャが1得点を挙げ、ブラジルはグループCの首位を確定した。

スコットランドのW杯夢は続くものの、3失点はベスト32進出に大きな痛手だ。

スコットランドは勝ち点3、得失点差-3で3位。3位チーム12のうち上位8チームが2回戦に進む。

スコットランドは、全グループの最終節が終わるまで自チームの進退が決まらない。

試合直後、クラーク監督はBBCスポーツのインタビューに答え、落胆を隠せなかった。

英紙「メトロ」によると、彼は最初の質問に「自分たちで状況を難しくした。それだけだ」と答えた。

さらに「相手にゴールも試合も与えてしまった。残念だ」と続けた。

スコットランドの進退が判明するまでどう見据えるかと問われると、彼は「考えられない。ごめん、本当に考えられない」と繰り返し、突如インタビューを打ち切った。

クラークは大会序盤、試合直後のピッチインタビューを好まないとも語っていた。

モロッコに0-1で敗れた直後の40秒インタビューでは「なぜこんなことをしているのか分からない」とも語っていた。