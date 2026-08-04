レバノンのクラブ、リヤディの選手であるエジプト人スター、イスマイル・アハメドが、49歳243日で1試合において3つのダブルの数字を記録した最年長バスケットボール選手として、前例のない歴史的偉業を成し遂げ、ギネス世界記録に名を刻んだ。

アハメドは月曜日、公式フェイスブックのページでこの並外れた偉業を発表し、所属クラブのリヤディが宿敵ヘクメと対戦した決勝の決定戦のハーフタイム中に、世界記録の認定証を受け取る自身の写真を投稿した。

この栄誉は絶好のタイミングで訪れた。7戦制で決着するファイナルシリーズの第7戦かつ決定戦でヘクメに100対79の圧勝を収め、リヤディがレバノン・バスケットボールリーグの優勝を果たした時期と重なったのだ。

アハメドがこの歴史的な記録を打ち立てたのは去る5月24日、レバノンリーグの試合においてホメンテメン・ベイルートと対戦した一戦でのことだった。

イスマイル・アハメドは、アラブのバスケットボール界における最も傑出した生ける伝説の一人であり、そのプロ選手としてのキャリアはレバノンのリヤディとエジプトのイティハド・アレクサンドリアで数十年にわたる輝きと絶え間ない功績を通じて続いている。

このエジプト人スターは、輝かしいキャリアを通じてレバノンリーグの優勝を17回獲得しており、そのうち16回はリヤディでの優勝、加えてホメンテメン・ベイルートでの優勝が1回である。さらに、イティハド・アレクサンドリアでエジプトリーグの優勝を3回、その戦利品に加えている。

アハメドの功績は国内レベルにとどまらず、アジア大陸にまで広がった。大陸最高峰の大会であるアジアクラブ選手権で、2011年と2024年にレバノンのリヤディとともに2度戴冠したのだ。

代表チームのレベルでは、アハメドはエジプト代表としてアフリカバスケットボール選手権で2つの銅メダルを獲得することに成功し、アラブスポーツ界の次世代にとってのインスピレーションの源となっているその並外れたキャリアに、国際的な側面を加えた。