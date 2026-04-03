生き残った唯一のリーグ…アジアの制裁がサウジアラビアのクラブを直撃

アジアの大会に参加しているサウジアラビアのクラブは、過去の試合で発生したいくつかの違反行為により、規律上の処分を受けた。

サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウツ」は、アジアサッカー連盟（AFC）の規律委員会が、AFCチャンピオンズリーグとAFCカップに参加している各クラブに対して科した処分の一部を報じた。

AFCチャンピオンズリーグでは、アル・ヒラルとアル・アハリが懲戒処分を受けたが、アル・イッティハドには処分は下されなかった。一方、アル・ナスルもAFCチャンピオンズリーグ2で処分を受けた。

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最も注目された処分はアル・ヒラルに対するもので、リーグ戦第8節のUAEのアル・ワフダ戦終了後のメディア対応に欠席したとして、クラブに3万5000ドル、ウルグアイ人FWのダロウィン・ヌニェスに2万ドルの罰金が科された。

一方、アル・アハリは、リーグ戦第8節のシャバブ・アル・アハリ戦前にピッチへの入場が遅れたこと、および許可されていない人物の入場があったことを理由に、計9,250ドルの罰金を科された。

一方、AFCチャンピオンズリーグ2では、アル・ナスルが、準々決勝第1戦のトルクメニスタンのアルカダジ戦において、後半開始前に選手たちのピッチへの入場が遅れたことを受け、1750ドルの罰金を科された。