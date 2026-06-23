火曜夕方に開催されたワールドカップ・グループステージ第2戦のウズベキスタン戦で、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドが活躍した。

チームは5－0で勝利し、決勝トーナメントへ前進した。

スペイン紙「マルカ」は、この試合のハイライトを次のように伝えた。

5-0の圧勝は、大会序盤で低調だったチームに大きな価値をもたらした。観客はMVPロナウドの「Siuuuu」チャントを大声で歌った。

千ゴール目前の男は、キックオフ直後に先制し、2点目も躊躇しなかった。

1000ゴールという大台が目前に迫り、達成は時間の問題だ。それでも疑念は消えない。ゴールで打ち消しても、また蘇る。それが彼の宿命だ。

「『怪物』ロナウドを目覚めさせろ」

1週間、彼は生き埋めにされた。ロッカールームにはささやきが渦巻き、未解決の課題が残った。ハーランド、ムバッペ、ヴィニシウス、メッシがすでに得点を挙げている一方で、彼だけがネットを揺らせず、時間は迫っていた。

偉大な選手には生涯高い基準が求められる。41歳になってもなお、彼はピッチに立つ資格を証明しなければならなかった。

しかし、彼にプレッシャーへの対処法を教える者はいない。わずか6分で、1週間にわたる早計な予想を黙らせた。

いつもの場所から、これこそ彼の真骨頂。単なる1点ではなく、W杯6大会で得点を挙げた唯一の選手にしたゴールだった。大会史上、最も高齢で得点を挙げた選手リストでは、彼の後ろにロジェ・ミラしかいない。

ヌノ・メンデスの輝きも際立つ。

キャリアのこの段階でも、ヌノ・メンデスの走力とスタミナは圧巻だ。サイドを無限に駆け上がり、両ペナルティエリアに同時にいるかのように見える。 前半を通じて、彼のマークを担当したクリモフは一度もボールを奪えなかった。

サイドバックがスターになるのは珍しいが、ヌノは別格だ。17分、その証明が訪れる。

ペナルティエリアの端でファウルが宣告された。犯人はスタジアム全員が知っていた。カメラは呼吸を計るクリスティアーノを捉えていた。

その瞬間、左利きの男が背後から駆け寄り、ペナルティエリア端からロケットのようなシュートを放った。矢のような一撃がネットを揺らし、2点目が決まった。

ジョアン・フェリックスの成長

サウジアラビアで成長したジョアン・フェリックスの成熟も顕著だった。 コンゴ民主共和国戦の低調なパフォーマンス後、ロベルト・マルティネス監督は彼を先発起用。その効果は顕著だった。攻撃に技巧をもたらし、スペースを作り、組み立てを司り、ウズベキスタン代表のオウンゴールを誘発した。

ヒューストンのピッチで示した強い個性は、アトレティコ・マドリード時代、無愛想な表情とともに彼自身を苦しめた。

一方、レアル・マドリードの新戦力ベルナルド・シルバは初出場で精彩を欠き、76分までベンチに留まった。 とはいえ、今回のW杯では期待ほどの活躍を見せていない。