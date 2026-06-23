「甘やかされた裏切り者」。アトレティコファンがアルヴァレスを激しく非難。

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスが、アトレティコ・マドリードからの移籍を希望するとワールドカップ・オーストリア戦後に明言。この発言にクラブ内部やサポーターは激怒した。 「全員にとって最善の選択肢は移籍だ。僕は夢を叶えたい」と語り、バルセロナやレアル・マドリードへの移籍を希望していることを明確に示した。

これを受け、アトレティコ幹部はバルセロナの交渉姿勢に不満を表明。契約解除を強要し続ける場合、法的手段も含めFIFAに申し立てる方針を示した。

ファンも黙っていなかった。アトレティコ・マドリード支持者団体（UFA）は公式アカウントで声明を出し、アルゼンチン人FWを「甘やかされた子供」と批判した。 「アルバレスは歩道の石より思考能力が低い甘やかされた子供であり、ティボー・クルトワやウーゴ・サンチェスと同列の裏切り者だ」。

声明は「今こそ相応しい処遇を。違約金を全額支払うか、ベンチに追放するかだ。経営陣が彼を正しい位置に置くことを期待する。そうでなければ、私たちは二重の裏切りを感じるだろう」と結ばれた。

アルバレスは2030年6月30日までの長期契約を結んでいる。 契約には違約金5億ユーロの条項があり、クラブは「売却対象外でオファーも検討しない」と強調。一方、選手は「移籍が最善」と主張している。