「理解しがたい混乱の時期」FIFA事務総長が長文のメッセージで沈黙を破る

国際サッカー連盟（FIFA）のマティアス・グラフストロム事務総長は火曜日の朝、世界各地の各事務所に勤務する全職員に対して長文のメッセージを送り、ジャンニ・インファンティノ会長が支持していたFIFAの商業会社設立計画が頓挫したことに伴う混乱の中で、職員たちの職務上の将来について安心を促した。

フランスの「RMC Sport」が明らかにしたところによると、商業会社設立の試みが崩壊したことを受けてFIFA職員の間には不安と緊張の感情が広がり、そのことがインファンティノの側近の一人であるグラフストロムに、長文のEメールを通じて職員たちへ直接語りかけさせることとなった。

事務総長はメッセージの冒頭でこう述べた。「先週は、世界各地の事務所に勤務するFIFAの全職員にとって、並外れた、そして数多くの試練に満ちた一週間でした。だからこそ、私はこのメッセージを皆さんに真っ先に届けたいと思ったのです」。これは、ここ数日間で国際組織を襲った危機を明確に示すものだった。

危機の中でのワールドカップの成功への称賛

グラフストロムは、2026年ワールドカップの運営における職員たちの尽力を称えることに努め、次のように語った。「私は、皆さん一人ひとりが行った並外れた仕事を称え、そこに光を当てたいと思います。現地であれ遠隔であれ、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国での2026年FIFAワールドカップの成功を確かなものにするために、皆さんはたゆまず働いてくれました」。

さらに彼はこう付け加えた。「それは輝かしい成功であり、世界中の何十億もの人々が楽しんだ出来事であり、サッカーへの共通の情熱によって彼らを一つに結びつけたものでした」。

遺憾かつ非難されるべき出来事

事務総長は組織の現状に直接触れ、起きたことを「遺憾かつ非難されるべき一連の出来事」と表現し、商業会社設立計画の最終的な断念は「失望を招くもの」ではあるものの、FIFA職員が日々行っている卓越した仕事の実態を覆い隠すべきではないと指摘した。

グラフストロムはメッセージの中でこう述べた。「私たちは皆、理解し受け入れることの難しい混乱の時期を経験しました。しかし、事務総長として、私は皆さんに、私たちを常に一つに結びつけてきたものに集中し続けることを求めます。すなわち、サッカーと211の加盟協会に奉仕すること、FIFAの規則と規定を完全に尊重しながら、すべての関係者と肩を並べて働くことです」。

職務上の安定への安心の呼びかけ

不安を和らげようとする試みの中で、FIFAの職員担当副会長は、職員たちが「現在の政治的環境の変動から守られている」と強調し、こう語った。「心配する必要はありません。個人、不安定な時期、そして遺憾な出来事、これらはすべて過ぎ去っていくものです。しかし、組織、その使命、そしてサッカーに対する責任は、揺るぎなく残り続けます」。

彼はこの重大な局面において「プロフェッショナリズム、鋭い洞察力、そして冷静さ」を示す必要性を強調し、「彼の扉」は、望むいかなる職員とも状況を話し合うために常に開かれ続けるだろうと述べた。

グラフストロムはメッセージを締めくくるにあたり、「彼の仕事が、彼が奉仕する人々から評価される限り」、ピッチ上のチームへの支援を「続けていく」と強調した。これは、現在の危機にもかかわらず自らの職にとどまり続けることを暗に示すものだった。

なお、FIFAの商業会社設立計画は、組織の商業面を再構築することを目的としていたが、FIFA内外の複数の関係者から幅広い反対に直面し、最終的に完全な断念に至った。