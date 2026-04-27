「理想的な候補」はフェイエノールトに来ない

フェイエノールトは経営陣の人事議論が激化し、混乱が続いている。クラブウォッチャーのミコス・グカ氏はADフットボールポッドキャストで、本拠地デ・クープ内の対立を報告した。特にロバート・エーンホーン氏の就任可能性が各所で緊張を生んでいる。

グカ氏は「フェイエノールトでよく見られる塹壕戦の兆しだ。誰もが自分の利益を求め、意見を曲げない」と『AD Voetbalpodcast』で語った。

一方、ファンやスポンサー、クラブ関係者、マスコミはエーンホーン氏を好意的に見ている。グカ氏は「特にマックス・ホイベルツ氏との組み合わせが理想的だ」と語る。

ただ、ホイベルツの加入はほぼ不可能で、後任にはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストが最有力とされている。

一方、エーンホーンはゼネラルマネージャー職に興味を示している。鍵を握るのは会長ファン・ボデゴムの姿勢だ。

グーカはこう語る。「バン・ボデゴムは彼を無視できるか。それとも、『あなたは会長だ。会議で会おう。だが、政策実行は我々が担う』と言われるリスクを冒してでもオファーするか」。

ゴウカ氏によると、ファン・ボデゴム氏は3期目の就任を狙っており、これはクラブの組織構造では異例だ。影響力のあるグループ「フェイエノールトの友」はこれを阻止しようとしているが、現時点で監査役会での過半数を得られていない。

グカ氏は「重要なのは、フェイエノールトが最高のゼネラルマネージャーとテクニカルディレクターを獲得することだ。特定の陣営に好かれるかどうかではない」と結論づけている。