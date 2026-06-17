2026年W杯アルゼンチン対アルジェリア戦で、メッシとマンディが絡んだ場面が物議を醸している。元イングランド主審ハルシー氏は、メッシに即退場が妥当だったと指摘した。

メッシはグループステージ初戦でハットトリックを達成し、アルゼンチンが3-0で勝利したが、前半にDFマンディに行った激しいタックルも話題になった。

ボールを奪おうとしたメッシとマンディが接触。リプレイではメッシのスパイクがマンディの脚に引っかかり、マンディが倒れた。

ファウルは宣告されたが、ポーランド人の主審シモン・マルシニャクはカードを出さず、VARによる確認も行われなかった。

「選手の安全が脅かされていた」

英紙『ザ・サン』に語ったハルシー氏は「メッシが退場免れたのは奇跡的」と指摘した。

元イングランド審判は「マルシニャクは好位置で試合をコントロールしていたが、映像を見るとメッシがマンディの安全を脅かしていた」と語った。

さらに「ボールはプレー可能な距離になく、これは競り合いでのファウルではなく、明確な踏みつけによる独立した危険なタックルだ。VARが確認を求めなかったことに驚いた」と語った。

関連記事：

マンディのプレーを審判専門家が解説：意図は決定的な要素ではない…メッシは運が良かった

別のW杯事例との比較

ハルシー氏はメキシコ対南アフリカ戦でVARが介入し、南アフリカ・ティンバ・ズワニのプレーを再確認した事例を挙げた。

彼は「メキシコ対南アフリカ戦でティンバ・ズワニのプレーは暴力行為とされVARが介入したが、私見ではVAR介入の基準に当てはまらない」と語った。

さらに「奇妙なのは、あの一瞬は介入したのに今回は介入しないこと。まったく理にかなっていない」と続けた。

コリーナ氏への説明要求

ハルシー氏はFIFA審判委員長ピエルルイジ・コリーナ氏に公式説明を求めた。

「根本的な疑問は、この介入が選手の安全を脅かしたかだ。答えは『イエス』だ」と語った。

さらに「サッカー経験者なら誰でも、スパイクがふくらはぎに当たれば長期離脱につながる恐れがあると分かる」と続けた。

「どの選手であろうと、このプレーは退場相当だ。審判側が説明する際、コリーナ氏がどう判断するか注目している」と結んだ。