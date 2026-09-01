ブラジルサッカー界のレジェンドであるロナウド・ナザーリオとロベルト・カルロスが、スポーツ投資の世界で新たな段階に足を踏み入れた。インテル・デ・リメイラが、傘下のサッカー会社の株式80%を両氏を含む投資グループへ譲渡することに同意したのだ。この動きは、同クラブをブラジルサッカーの最高峰での競争の舞台へと復帰させることを目指したものである。

クラブが総会後に発表したところによると、承認は賛成53票、反対1票という圧倒的多数で可決され、サッカーの株式会社設立と大部分の株式の投資グループへの譲渡が承認された。一方、インテル・デ・リメイラの協会は株式の20%を保有する。

投資グループには、ロナウドとロベルト・カルロスに加え、実業家のエンリコ・アンブロジーニおよびその他の投資家が名を連ねている。報道によれば、このプロジェクトには10年間で最大4億5400万ブラジルレアルに達する可能性のある投資が含まれているが、これは成長と発展の目標達成に結びついた見込み額であり、全額が保証された資金投入というわけではない。

インテル・デ・リメイラは1世紀を超える歴史を持ち、112年前に創設された。新たな投資体制は、クラブをスポーツ面・財政面で再建することを目指しており、今後数年のうちにブラジル1部リーグへの昇格という長期的な目標を掲げている。

チームは現在、ブラジルリーグの3部と、それに加えてサンパウロ州リーグに参加している。同クラブは過去数年間、1986年のサンパウロ州選手権優勝をはじめとする顕著な成功を収めた過去の時期を経た後、カテゴリーの降格を経験してきた。

今回の取引は、クラブをサッカーの株式会社へと転換させるブラジルサッカー界における高まりつつある潮流の一環であり、これによって民間資本の呼び込みや、インフラ・チームの発展およびタレントへの投資に向けた新たな資金源の確保が可能となる。