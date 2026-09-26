バイエルン・ミュンヘンは、ダニ・オルモをめぐるバルセロナの立場を注視している。バイエルンはこのスペイン人MFの獲得に関心を寄せており、オルモはカタルーニャのクラブで良好なパフォーマンスを見せているものの、これまでのところ定期的にスタメンとしての地位を確立するには至っていない。

スペイン紙『スポルト』によると、バイエルン・ミュンヘンはオルモを関心リストに入れており、特に同選手はライプツィヒでのプレー経験を経てブンデスリーガを熟知していることが背景にある。ただしクラブは現時点でいかなる接触も行っておらず、移籍が実現不可能と判断すれば正式に動くことはないという。

オルモは2024年夏、6000万ユーロ超でバルセロナに加入したが、この移籍はサラリーキャップの問題により大きな困難に直面し、クラブはようやく登録にこぎ着けた。

加入以降、同選手はチームにとって重要な存在となっているが、スタメンとしての定位置を確保するには至っていない。

攻撃的ポジションの過密ぶりに加え、オルモがスペイン代表で通常担う役割と比べてバルセロナではより深い位置で起用されていることもあり、彼をめぐる競争は激化している。

同紙によると、リーガ・エスパニョーラでフェルミン・ロペスが5試合にスタメン出場したのに対し、オルモは2試合。一方で、チャンピオンズリーグでバルセロナが戦った唯一の試合、フェイエノールト戦では後者がスタメンで出場した。

バイエルンは、バルセロナにおけるオルモの状況が、獲得を試みる糸口になり得るとみている。特に、同選手はその質の高さやゴールを決める力、チャンスを演出する能力を備えているにもかかわらず、これまでのところハンジ・フリックの構想の中で確実なスタメンの座を得られていないためだ。

一方でバルセロナは、オルモに関するオファーに耳を傾ける姿勢を現時点ではまったく見せていない。クラブ首脳陣は彼をスポーツプロジェクトの一部と位置づけ、その能力を信頼している。今後の試合、とりわけチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦と、クラシコでのレアル・マドリード戦が、チーム内での彼の役割の大きさを決めることになる。

バイエルンの関心は、バルセロナが将来的にすべての選手を保持することの難しさを認識している時期に浮上した。クラブは昨夏フェラン・トーレスの退団に同意し、アレハンドロ・バルデに関するオファーにも耳を傾ける用意ができている。しかしオルモは現時点で売却対象選手のリストには入っていない。

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