Sport Bildの報道によると、来夏で契約満了を迎えるマルセル・ザビッツァーとラミ・ベンセバイニの契約は延長されない見通しだ。

報道では、オーストリア代表のザビッツァーについては、契約延長が「現在、内部的に除外されている」とまでされているという。32歳の同選手はすでに昨季、ニコ・コバチ監督の下で定位置をほぼ失っており、ジョーイ・フェールマンの加入によって状況はさらに悪化した。

そのため、ザビッツァーにはこの直近の夏の移籍市場でクラブを離れる可能性も浮上していたとされる。代理人のロジャー・ウィットマンによれば、環境を変えるための選択肢も数多くあったという。「10件の異なる問い合わせがあったが、マルセル・ザビッツァーは残留する」と、ウィットマンは移籍市場閉幕前の時点ですでに明かしていた。

ベンセバイニの状況も同様のようだ。ザビッツァーとは対照的に、このDFはコバチ監督の下でより定期的に起用されていたものの、それでも来季に向けた新契約は提示されない見込みだ。これにより、ドルトムントはアルジェリア代表のベンセバイニとザビッツァーの両選手を移籍金なしで失うことになる。

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ユリアン・リュルソン、ヴァルデマル・アントン、グレゴール・コベルの今後は？

報道によると、BVBはこの直近の夏の移籍市場で取った戦略を継続し、今後もより若く、成長の余地がある選手に重点を置き、将来的により高額で売却して利益を上げられるようにしたい考えだという。

それでも、経験豊富な軸は引き続き維持する方針だという。これに伴い、両DFのユリアン・リュルソンとヴァルデマル・アントンには、2028年までとなっている現行契約をクラブが延長したい意向をすでに伝えているとされる。

同様にGKグレゴール・コベルについても、契約は2028年6月30日までとなっている。スイス代表の同選手はこれまでたびたび複数のビッグクラブとの関連が取り沙汰されてきたが、新契約を巡るBVB首脳陣との話し合いはまだ年内に行われる見通しだ。