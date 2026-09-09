Sport Bildの報道によると、来夏で契約満了を迎えるマルセル・ザビッツァーとラミ・ベンセバイニの契約は延長されない見通しだ。

報道では、オーストリア代表のザビッツァーについては、協力関係の継続が「現時点で内部的に除外されている」とされている。32歳の同選手はすでに昨季、指揮官ニコ・コヴァチの下でレギュラーの座を大筋で失っており、ジョーイ・フェールマンの加入によって状況はさらに悪化した。

そのため、ザビッツァーにはこの夏の移籍市場でクラブ移籍の可能性も一時浮上していたが、代理人ロジャー・ウィットマンによれば、環境を変える選択肢は数多くあったという。「10件の異なる問い合わせがあったが、マルセル・ザビッツァーは残留する」と、ウィットマンは移籍市場閉幕前にすでに明かしていた。

ベンセバイニの状況も同様とみられる。ザビッツァーとは異なり、このDFはコヴァチの下でより定期的に出場機会を得ていたが、それでも来季に向けて新契約は提示されない見込みだ。これにより、BVBはアルジェリア代表のベンセバイニとザビッツァーの両者を移籍金なしで失うことになる。

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ユリアン・ライアソン、ヴァルデマール・アントン、グレゴール・コベルの今後は？

同報道によると、BVBはこの夏の移籍市場で取った方針を継続し、今後もより若く、成長の余地がある選手たちを重視していく考えだという。将来的にそうした選手をより高額で売却し、利益を生み出す狙いがある。

それでも、経験豊富な中核は引き続き維持する方針だという。そのため、両DFのユリアン・ライアソンとヴァルデマール・アントンには、クラブが2028年まで残る契約の延長を望んでいることがすでに伝えられている。

同様にGKグレゴール・コベルも対象で、同選手の契約も2028年6月30日までとなっている。スイス代表のコベルはこれまでたびたび複数のビッグクラブとの関係が報じられてきたが、新契約に関するBVB首脳陣との話し合いは、まだ今年中に行われる見通しだ。