ガラタサライがヴィクター・オシムヘンに対する1億3000万ユーロのオファーをアル・ヒラルから受け取った。Sky Deutschlandのフロリアン・プレッテンベルク記者が木曜日に伝えている。ただ、トルコ王者はこのFWを手放す意思がない。

このオファーは水曜日に、仲介人を通じてすでに口頭で提示されたという。その人物は、サウジアラビア1部リーグを21度制しているアル・ヒラルの代理として動いていた。

だが、ガラタサライの反応は明確だった。同クラブに交渉に応じる意思はなく、協議に入る考えもない。

アル・ヒラルのオシムヘンへの関心は、今夏早い時期のマルコス・レオナルド退団と切り離して考えることはできない。ブラジル人FWは2000万ユーロ弱でアヤックスへ移籍した。

レオナルドはここ数年、アル・ヒラルにとって大きな存在だった。公式戦82試合で48ゴール5アシストを記録している。

オシムヘンは1年前から正式にガラタサライの選手となっている。その前にはナポリから1シーズンのレンタルで加わっていたが、昨年にトルコのクラブが7500万ユーロで完全移籍に切り替えた。

イスタンブールでの契約は2029年半ばまでとなっている。Transfermarktは現在、同選手の市場価値を7500万ユーロと見積もっている。