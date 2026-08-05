そう報じたのは『シュポルト・ビルト』だ。それによると、40歳の正GKはその後、ひとまず休養を取る意向だという。ただ、その後にアドバイザー的な役割で復帰することは、本人にとって十分にあり得るようだ。ノイアーとドレーゼンはすでに長年の付き合いがあり、緊密な関係を築き、定期的に意見交換を行っている。

ノイアーは今春、2027年までの1年契約延長に再びサインしたが、おそらくこれが最後になる。「もうかなり引退する方向だと思う」と、彼は先週、テーガーンゼーでのトレーニングキャンプで語った。

来季はノイアーが、控えGKで後継者に指名されているヨナス・ウルビヒに、これまで以上に多くの試合を譲る見通しだ。それもノイアーを休ませる必要がある時だけでなく、重要な試合でも意図的に起用されるという。そうすることで、22歳のウルビヒを将来の役割に伴うプレッシャーに慣れさせる狙いがある。

バイエルン：ウリ・ヘーネスがマヌエル・ノイアーを絶賛

高齢となった今も、ノイアーの能力に対する疑念はバイエルン内でまったく存在しないようだ。「マヌエルは今でも最高の一人だ。間違いなくワールドクラスだ」と、クラブの重鎮ウリ・ヘーネスは『シュポルト・ビルト』に語った。「彼は来年もチームに多くをもたらすことができる。マヌエルは人間性の面でもすべてを備えていて、若い選手たちにとっても手本だ。向上心があり、今なおチームにとって非常に重要な存在だ」

DFBチームの一員として臨んだ期待外れのW杯を終えた後、ノイアーは他の代表選手たちと同様に特別延長休暇を取っていた。先週に練習へ復帰し、現在はミュンヘンの一行とともにアジアに滞在している。 ただ、済州SK FCとのテストマッチではまだメンバー入りしていなかった。もっとも、金曜日のアストン・ビラ戦（14時）では、少なくとも一時的にバイエルンのゴールへ戻る可能性がある。