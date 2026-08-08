「アマドゥ・オナナがシーズン全休となるため、我々には中盤の選手が必要だ。ジョアン・パリーニャは非常に優れた選手で、我々のプランにも合うだろう」と、ビダガニーは金曜日に香港で行われたバイエルン相手のテストマッチでの1-2の敗戦の場で、Bild紙に語り、さらに「現在は交渉中だが、現時点で合意には至っていない」と付け加えた。

同時にビダガニーは、「我々がバイエルンに対して抱いている大きな敬意」を強調。「我々は友好的なクラブ同士であり、マックス・エベル、クリストフ・フロイント、そして他のすべての責任者たちとの関係も素晴らしい。だからこそ、これ以上の詳細についてはコメントできないし、したくもない」と述べた。

パリーニャに向けては、自身のクラブの魅力も訴えた。「アストン・ビラはこの選手にとって素晴らしいクラブになると思う。リーグ内では、我々より大きな予算を持つクラブが6つか7つある。それでも、ここ4年間は常に国際大会に出場してきた。それは我々のプロジェクト、集団としての仕事、そして私の目には世界最高の監督の一人であるウナイ・エメリの戦術的影響によるものだ」

バイエルン、ジョアン・パリーニャに2500万ユーロを要求か

伝えられるところによると、現ヨーロッパリーグ王者とバイエルンは、移籍交渉において現在なお隔たりがあるという。ミュンヘン側は、2024年にフラムから5000万ユーロで加入したポルトガル人MFに対し、約2500万ユーロを要求している。

パリーニャは期待に応えられなかった。昨季はトッテナム・ホットスパーで期限付き移籍によりプレーしたが、完全移籍は実現しなかった。 バイエルンは、他の2人のレンタルバック組であるサシャ・ボエとブライアン・サラゴサと同様に、2028年まで契約を残すパリーニャを何としても売却したい考えだ。「3人にとって、バイエルンでの将来はない」と、エベルは7月末に語った。「誰かがここに残ることを決めたとしても、彼にとってはかなり厳しく複雑なものになるだろう。大きな役割は与えられないからだ」

アストン・ビラに加え、ベンフィカとニューカッスル・ユナイテッドもパリーニャに関心を示しているとされる。 マグパイズはサンドロ・トナーリ（トッテナム）に続き、今度はブルーノ・ギマランイス（FCアーセナル）という2人目の重要なMFも売却する見込みのようだ。