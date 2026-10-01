「実際、バルサに移籍する可能性はあった。接触もあった」と、サラゴサはスペインのラジオ局Cadena SERで明かした。ドリブラーのサラゴサは当時、グラナダで好調な半年間を過ごしており、2023年10月のバルサ戦では2-2の引き分けで2得点を挙げるなど輝きを放っていた。その後、カタルーニャ勢はサラゴサに接触したが、本人はバイエルン行きを選んだ。

振り返れば、これは良い選択ではなかった。というのも、スペイン人のサラゴサにミュンヘンでの将来はもはやなく、バイエルンでは公式戦わずか7試合の出場にとどまっているからだ。

「それは重要な一歩だった。[…] 僕は20歳で、これまで一度も自分のコンフォートゾーンを離れたことがなかった。言語も、気候も」とサラゴサは強調しつつ、当時の決断をそれでも前向きに捉えている。「とても多くのことを学ばせてくれた。決して後悔はしない」

ブライアン・サラゴサのバイエルンとの契約はいつまで？

25歳のサラゴサは、公式には今なおバイエルンと契約を結んでおり、その契約は2029年までとなっている。ただ、これは単純に、バイエルンがここ数回の移籍期間でサラゴサを完全移籍で獲得するクラブをまだ見つけられていないためだ。そのため、サラゴサは2024年夏から継続してレンタルに出されており、現在は8月末からエスパニョールに所属している。

「幸せで、楽しめる場所にいたい。楽しめていれば、自分のパフォーマンスも発揮できる」とサラゴサは強調したが、エスパニョールではここまで主に途中出場にとどまっている。来夏にエスパニョールがバイエルンと合意している買い取りオプションを行使する可能性を高めるためにも、サラゴサは今後数カ月で確実に調子を上げる必要がありそうだ。

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