ヨングFCユトレヒトとFCアイントホーフェンのゴールレスドロー（0-0）後、マルク・オッテンは自分が何を見たのか、ほとんど信じられなかった。ユトレヒトのリザーブチームを率いる指揮官は、エマニュエル・オーウェンがGKヨルト・ボルフマンスとの接触で激しく倒された場面を見たが、驚いたことにフリーキックを得たのはFCアイントホーフェンの方だった。

問題の場面は、オーウェンが相手ゴールへ向かって抜け出しかけた際に起きた。ボルフマンスはゴールを飛び出したもののボールに触れられず、ヨングFCユトレヒトのアタッカーに接触。その後、主審ヨシュア・カイパースはアイントホーフェン有利の判定を下した。

この判定に、試合後のオッテンは信じられない様子だった。「ファウルがあったのは見えているし、主審は信じがたい判定を下した」と、指揮官はESPNのカメラの前で語った。

カイパースによれば、ボルフマンスとの接触を求めたのはむしろオーウェンの方だったという。「主審によれば、うちの選手の方がGKに向かっていったということだった」とオッテンは話し、その後は笑いをこらえきれなかった。

理解に苦しみながらも、オッテンは主審を厳しく非難するつもりはなかった。「まず言っておきたいのは、主審が意図的に誤った判断をしたわけではないということだ。もちろん、僕たちには後から映像を見返せるというぜいたくもある」

ただ、指揮官にとっては、この判定でヨング・ユトレヒトが不利益を被ったのは明らかだった。「でも、これは本当に大きな判断ミスだ。僕たちは不利益を受けたが、彼を責めるつもりはない。わざとやったわけではないからね」

試合後には、ボルフマンスも自身の見解を語るためにカメラの前に姿を見せた。「自分の方がFWより先にボールに行けると思った。ボールが予想より少し高く弾んだ。だから踏み込む時に少し滑ったんだと思う。するとボールの下を通ってしまい、FWと接触した」

GKは、自身の話では何よりもボールを完全に見失ったことに驚いたという。「彼はオフサイドだろうという感覚があって、そこを期待していた。自分の感覚では、まだ横に1人DFがいた。まだ映像を見返さないといけないね」 ケウケン・カンピオン・ディヴィジの一戦は、最終的に0-0で終了した。











