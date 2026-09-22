「今日、サッカーをしようとしていたのは1チームだけだった」と、3月上旬、アーセナル戦後の記者会見で、目に見えていら立った様子のファビアン・ヒュルツェラーは語った。この分析は、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンの指揮官として決して的外れではなかった。実際、ガナーズとの一戦でシーガルズはほぼ試合を通して、明確に上回り、主導権を握っていたチームだった。

ただ、自分たちのゴールで報われなかっただけで、最終的にスコアボードに表示されたのは0-1の敗戦だった。 ほぼすべての重要なスタッツで、ブライトンはロンドン勢を圧倒していた。それでもヒュルツェラーのチームは、数多くのチャンスを結果につなげることができなかった。最終的に違いを生んだのは、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンの痛恨のミスにも助けられた、アーセナルのスター、ブカヨ・サカの個人技だった。そしてそれだけで、ガナーズには僅差の勝利を得るのに十分だった。

しかしヒュルツェラーは、試合終了後に冷静な試合分析だけで済ませるつもりはまったくなかった。彼は、アーセナルの指揮官ミケル・アルテタがロンドンのスター軍団にどのようにサッカーを考えさせ、プレーさせているか、そのやり方を厳しい言葉で批判した。そしてそれが、名目上は明らかに上回るプレミアリーグ首位チームの姿とはいかに相反しているかを強調した。

「私は、ああいう勝ち方をしようとする監督には決してならない。もし彼らが優勝しても、どうやって成し遂げたかを誰も問わないだろう。本当に、彼らが勝つためには何でもすることが伝わってくる」と、このドイツ人指揮官は語り、さらに居合わせた記者たちにこう問いかけた。 「もしこの部屋にいる全員に『この試合は本当に面白かったですか？』と聞いたら、おそらく腕を上げるのは1人くらいだろう。よほどのアーセナルファンだからね。でも、それ以外は間違いなく誰もいない」

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ブライトンとヒュルツェラーがアーセナルを解体

一方で、ヒュルツェラー自身がどのようなサッカーを志向しているのかは、当時から片りんをうかがうことができた。2024年夏、33歳の指揮官はシーガルズの指揮を引き継ぎ、クラブ首脳陣からすぐに5年の長期契約を託された。ピッチ上のプレーに自らの色が定着するまでには一定の時間がかかることを承知の上だった。それでも、このドイツ人の下でブライトンが着実に成長を遂げていることは否定できない。

ヒュルツェラー体制の序盤には、最終ラインが明確なアキレス腱となり、内容で上回る相手に次々と打ちのめされていたが、時間の経過とともに、この指揮官は攻守の機能するバランスを見つけ出すことにますます成功している。

それがピッチ上でほぼ完璧な形で実現するとどう見えるのかは、先週末、よりによってアーセナルが身をもって味わうことになった。 ブライトンは、ここまで無敗だった首位チームをファルマー・スタジアムで3-0と一蹴。ヒュルツェラーのチームは、プレー面、そして何より戦術面で見事なパフォーマンスを披露した。

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ブライトンがファビアン・ヒュルツェラーのプランを完璧に遂行

シーガルズは試合開始直後から最大限にアグレッシブなプレッシングでロンドン勢に圧力をかけ、その結果、ガナーズはボール保持とコントロールを軸とした自分たちのサッカーを最後まで一度も実現できなかった。ブライトンの前線は、時にアーセナルの守備陣に対して自陣ペナルティーエリア付近から襲いかかった。シンプルなパスコースを非常に賢く消し、ボール保持者には数的優位をつくって激しく寄せ、最終的にガナーズの選択肢が前方へのロングボールしかなくなると、巧みなポジショニングで素早くボールを回収した。

アーセナルのGKダビド・ラヤだけを見ても、最初の15分間で7本の配球のうち3本を味方につなげられなかった。ブライトンが一方でこのスペイン人GKに何度も能動的に圧力をかけ、他方で中央に数的優位をつくっていたため、ラヤに残された選択肢は、同じく封じられていた両SBユリエン・ティンバーとリッカルド・カラフィオーリへの横パス、もしくはセンターサークル方向へのコントロールされていないボールであることが多かった。

その結果として生まれたのが、相手陣最終3分の1での計9回のボール奪取だ。これは2023年12月のリヴァプール（同じく9回）以来、アーセナルの対戦相手として最多の数字だった。さらに今季の同コンペティションで、ブライトンはすでに相手陣最終3分の1で35回のボール奪取を記録しており、このスタッツでプレミアリーグ全チーム中2位のエヴァートンを8回上回っている。

ヒュルツェラー、自軍を最大級の賛辞で称賛

「重要だったのは、各選手がデュエルに入るたび、常に背後にチームメートがいると感じられたことだ」とヒュルツェラーは語り、戦術コンセプトをミスなく遂行したチームを最大級の言葉でたたえた。 「ある選手がかわされても、次の選手がそこにいた。問題はこうだ。ピッチの上で互いを頼れるか。互いを信頼しているか。セットプレーで全員が自分の役割を理解しているか。あらゆる状況、試合のあらゆる瞬間に、常に目を覚まし、完全に集中できているか？」

アーセナル戦勝利後、ブライトンは今やリーグ最高の攻撃力を誇っている。5試合を終えて、シーガルズはすでに16ゴール。プレミアリーグの歴史でも、最初の5節でこれを上回る得点を挙げたのは、2022-23シーズンのマンチェスター・シティ（19得点）だけだ。

さらに、ブライトン指揮官のアプローチは守備にも好影響を及ぼしている。ここまでの公式戦8試合で、ブライトンはすでに5度目のクリーンシートを達成した。前季は、無失点5試合に到達するまでにその倍の試合数を要していた。 「最も重要なのは、後ろで失点しないことだ」とヒュルツェラーは述べた。

この点については、アーセナルの指揮官アルテタも敬意を示した。スペイン人は「最初のスローインの時点で」ブライトンの激しいプレッシングを思い知らされたという。 「自陣での技術的ミス、そして、ああしたマンツーマンの状況から抜け出すために守るべきプレー原則を、我々は何ひとつ守れなかった。我々はずっと守勢に回っていた」とアルテタは語った。

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ヒュルツェラーの下で特に輝くのはどの選手か？

ここ数回の移籍市場を通じて、ヒュルツェラーは自らの求める条件にぴったり合ったチームを少しずつつくり上げてきた。たとえば、移籍市場終了直前にシュトゥットガルトから獲得したチェマ・アンドレスは、相手守備陣から蹴り出されたロングボールをできるだけ早く回収するための理想的なタイプの選手だ。

身長ほぼ2メートルで対人戦にも強いこのスペイン人は、そのために必要なフィジカル条件を備えている。さらに、前方のプレッシングの罠が間に合わずに閉じなかった場合でも、必要なカウンター対応ができるだけの走力もある。また、夏にトッテナム・ホットスパーから5500万ユーロで加入した元ハンブルガーのルカ・ヴシュコヴィッチも、短期間のうちに疑いようのないレギュラーへと成長した。

ヒュルツェラーのシステムにおけるもう一人の重要な構成要素が、元ドイツ代表のパスカル・グロスだ。ドルトムントで次第に脇へ追いやられていた中、彼はすでに昨冬にイングランド南部のクラブへ加わっていた。同胞の指揮官の下で、35歳はシーガルズでいわば“第二の春”を迎えており、5節終了時点で、なんとアーリング・ハーランドやフロリアン・ヴィルツらのトップスターを抑えてプレミアリーグのスコアポイントランキング首位に立っている（3ゴール、4アシスト）。アーセナル戦の3-0勝利でも、グロスは31分に1-0となる先制点を決め、後にチェマの試合を決定づけるゴールもアシストした（57分）。

「とてもいい状態だし、とても居心地がいい。フィットネス、経験、そしてファビアン・ヒュルツェラーとの協働、そのすべての良い組み合わせだ。彼は、僕の強みが生きるように起用してくれる監督なんだ」と、グロスはkickerのインタビューで現在の抜群の好調の理由を語った。現在のチームは、ヒュルツェラーが求めることをほぼ完璧にピッチで実現できているという。 「いくつかのゴールは、我々のプレッシングと、そこから生まれる高い位置でのボール奪取のおかげだった。全体として多くの決定機をつくれている」と、このMFは話した。

グロスが特に恩恵を受けているのは、前方向へのプレーでより大きな自由を与えられ、自身の役割をそれに応じてより攻撃的に解釈できている点だ。 「彼は良いワインのようなものだ。年を重ねるほど良くなる」とヒュルツェラーは称賛した。さらにグロスは「ピッチ上では測れないようなことをやっているが、我々はそれを練習場で毎日見ている。彼には、我々の全選手の間に社会的な結束を生み出す能力がある。我々には非常に多くの異なる国籍、異なる国があり、彼はそうしたあらゆる力学を感じ取る感覚を持っている」という。

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ミケル・アルテタがファビアン・ヒュルツェラーに和解の手

ブライトンが現在これほどうまく回っていることもあり、ヒュルツェラーは今回は激しい演説を控えた。3勝目で順位表では3位に浮上していたこともその一因だ。およそ半年前の対戦時とは違い、この日は相手にそれほど非難すべき点はなかった。というのも、アーセナルはドイツ人指揮官のゲームプランに完璧にはまり込み、90分を通してプレッシングをかけ続けるブライトンにほとんど対抗策を見いだせなかったからだ。

そして試合後、メディアの前に立ち、両指揮官の「争い」に終止符を打ったのはアルテタの方だった。前回の対戦時には、ヒュルツェラーの発言を皮肉交じりのコメントで片づけ、やや茶化していたが、土曜日のスペイン人指揮官から出てきたのは、同業者への敬意と称賛だけだった。

「私はここで自分の意見を述べ、自分のクラブの前に立ち、選手たちからベストを引き出すためにいる。過去のことは終わったことだ。もう過去に属する。私はファビアンに、そして彼が成し遂げたことに大きな敬意を抱いている。クラブとしてのブライトンが、彼の下でやっていることは本当に驚くべきものだ」と、アルテタは賛辞を送った。