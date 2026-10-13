王者の栄光から新たな挑戦へ：カルバハルがレアル・マドリード後の旅路を正式にスタート

ヘタフェは、元レアル・マドリード右サイドバックのダニ・カルバハル獲得を正式に決定した。スペイン紙『アス』によると、ファイナンシャル・フェアプレーの規定に関する最後の障壁を乗り越えるべくアンヘル・トーレス会長が介入し、最終合意に至るまでに運営面・財務面での複雑な経緯があったという。

ラ・リーガは、契約完了のために提出された財務上の数字を承認せず、これを受けてトーレスが財務規定上必要とされる差額を補填する個人保証を提示。この一手により、ここ数日間の交渉を取り巻いていた停滞状態が解消され、選手のチーム加入への道が開かれた。

カルバハルの今季終了までの年俸は100万ユーロを下回る見込みで、レアル・マドリード時代の報酬と比べて大幅な減額となる。

この合意は、マドリードの自宅近くで最高レベルでのキャリアを続けたいという選手の意向を反映したものであり、ヘタフェ移籍を説得する上で重要な役割を果たしたホセ・ボルダラス監督の下でプレーすることになる。

合意内容によると、カルバハルの契約は今季終了までにとどまり、次のステップを決める前に双方が今回の挑戦を見極める機会が与えられる形となる。

選手はスポーツシティでのチーム練習に合流し、新たなチームメイトとの歩みを始める予定だ。

ただし、移籍が完了したにもかかわらず、カルバハルはヨーロッパカンファレンスリーグでヘタフェの一員としてプレーすることはできない。交渉が難航していた期間中に欧州サッカー連盟への選手登録期限が過ぎてしまったためで、今季の欧州の大会には出場できないことを意味する。

国内では、このスペイン人サイドバックのデビューが、10月19日（月）に予定されているレアル・バジェカーノ戦と重なる可能性がある。コリセウム・アルフォンソ・ペレスで行われるマドリード・ダービーで、技術面・フィジカル面での準備が整い、コーチングスタッフが出場を認めた場合となる。