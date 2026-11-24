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ブルーノ・ギマランイスは、今夏ニューカッスル・ユナイテッドからアーセナルに加入した際、ミケル・アルテタ監督からすぐに「王朝を築く」よう求められたと明かした。火曜日のドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦を前に、ブラジル人MFはデクラン・ライス、マルティン・ウーデゴールとともに、まださらなる高みに到達できると語った。

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ギマランイスが明かすアルテタの「王朝」構想

ブルーノ・ギマランイスは今夏ニューカッスル・ユナイテッドから加入して以来、アーセナルのプレミアリーグ首位浮上と、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ無敗に貢献してきた。それでも、本人はまだ本領を発揮していないという。エミレーツ・スタジアムで行われる火曜夜のドルトムント戦を前に、月曜日にメディアの取材に応じたブラジル人MFは、加入時にミケル・アルテタ監督から託された野心的な目標を明かした。

「ここで王朝を築きたい。勝てるものはすべて勝ち取りたい」とギマランイスは語った。「このクラブに来て、ミケルから最初に言われたのは、クラブのために王朝を築けということだったと思う。だから、勝てるものはすべて勝ち取りたい」

自由度の高い中盤での役割に適応

アーセナル加入後早々に2得点を挙げ、すぐにサポーターの人気を集めたギマランイスだが、アルテタ監督が中盤に求める流動的なプレーへの適応は、これまで以上に厳しい挑戦だと説明した。6番、8番、時には9番の位置でもプレーするには絶え間ない動きが必要で、ポジショニングに磨きをかけるうえでデクラン・ライスとマルティン・ウーデゴールの存在を大いに頼りにしている。

「大きく違う。ここではもう少し自由だ。6番や8番、時には9番としてプレーするから、たくさん動かなければならない。もちろん、僕はそれに慣れていなかった」とギマランイスは語った。中盤でともにプレーする2人を称賛し、こう続けた。「2人とも素晴らしい選手だ。デクランは怪物だと思う。1試合で15キロ走れる。マルティン・ウーデゴールは、相手の背後を突くスペースをいつも見つけられる」

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チーム内の競争と欧州大会での節目

マルティン・スビメンディとブカヨ・サカが筋肉の負傷で今後数週間の欠場を余儀なくされ、ダビド・ラヤも肩の問題で戦列を離れる中、ギマランイスはチーム内の競争がロッカールーム全体の高い水準を保っていると強調した。ウーデゴールは今季のチャンピオンズリーグで守備ラインを破るパスを17本記録し、同部門でトップに立つ。一方、アーセナルは予選を含む同大会通算400得点まであと1ゴールに迫っている。

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アーセナルは2年以上にわたり、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで16試合無敗。PK戦を除けば、欧州大会全体でも19試合負けていない。ドルトムント戦でも敗れなければ、欧州チャンピオンズカップまたはチャンピオンズリーグで20試合以上連続無敗を記録したイングランドのクラブとして、マンチェスター・ユナイテッド（25試合）、マンチェスター・シティ（26試合）に続く3クラブ目となる。

ブンデスリーガ首位がアーセナルの本拠地に挑む

ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントは、ブンデスリーガで10試合を終えて無敗の首位。チャンピオンズリーグでも4試合で3勝を挙げ、順位表の12位につけてロンドン北部に乗り込む。ただし、欧州大会でのイングランドでのアウェー戦は直近9試合で8敗を喫している。

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「明日はトップチームを相手に大きな試練が待っている。相手は今季、信じられないほど素晴らしいプレーをしている。強豪との対戦になるから、僕たちはとても良い試合をしなければならない」とギマランイスは語った。エミレーツ・スタジアムで勝利すれば、アーセナルは5試合で勝ち点13に到達し、欧州大会のホームゲームで続けている無失点記録も4試合から伸ばすことになる。