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Christian Guinin

翻訳者：

獲得希望の選手がようやく加入へ。BVBは移籍金でさらに上乗せする見込み。

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BVBは近いうちにコンスタンティノス・カレツァスと契約したいと考えている。そのためにドルトムントは次のステップへ進むようだ。

Skyによると、BVBはKRCゲンクのベルギー・ギリシャ系MFのオファーを、再売却益分配など含め総額3000万ユーロ強に引き上げた。

このオファーは、交渉の突破口を開くため、ドルトムントのスポーツ担当取締役ラース・リッケンとスポーツディレクターのオーレ・ブックがベルギークラブの代表者に直接提示したとされる。

合意に至る時期は不透明だ。ゲンクは基本移籍金3500万ユーロを要求しており、ボーナスを含めると総額4000万ユーロに達する見込みだ。

ただし、選手本人がボルシア・ドルトムントへの移籍を強く希望しており、ゲンク側にもその意思を伝えているため、交渉に好影響を与える可能性もある。

ドルトムントとはすでに個人合意に達しており、2031年6月30日までの契約を結ぶ見込みだ。ゲンクとの契約は2029年まで残っている。

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カレツァスはドルトムントでユリアン・ブラントの後継者と見込まれている。

カレツァスはゲンク出身で、6歳からKRCゲンクのユースでプレー。2年半アンデルレヒトに所属した時期もあったが、2023年初頭にゲンクへ復帰した。

16歳でトップリーグデビューし、昨季は主力として活躍した。

ACミランやパリ・サンジェルマンなど欧州の名門も関心を示しているため、ドルトムントは早期契約が望ましい。

ドルトムントは、この18歳をユリアン・ブラントの後継者と位置づけている。BVBはブラントとの7年間の契約を今夏に終了することで合意している。

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