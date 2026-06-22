獲得を夢見る…マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスターの間に立ちはだかる2つの障害

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリード所属のフランス代表オーレリン・ショアミニを中盤補強の最有力候補に挙げている。これはカシミーロの後継者探しの一環だ。 しかし、この移籍には成立を阻む可能性のある2つの大きな障害がある。

ロマーノ氏は月曜夕、YouTubeでこう語った。 「4月と5月に何度もお伝えした通り、もしマンチェスター・ユナイテッドがカシミーロの穴を埋める理想的な選手を自由に選べるなら、内部で挙がっていた名前はオーレリン・ショアミニだったでしょう。彼は理想的な守備的ミッドフィールダーであり、ヨーロッパでの豊富な経験を持ち、レベルも極めて高く、彼への関心は間違いなくある」

ただし、移籍には2つの壁がある。1つ目はレアル・マドリードが放出に消極的なこと、2つ目は彼の高額年俸がマンチェスター・ユナイテッドの財政計画に合わないことだ。

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同氏はさらに「マンチェスター・ユナイテッドがチュアミニーを強く望んでいることは確実だ。しかし、移籍の可否はレアル・マドリードの態度と高給という現実にかかっている」と続けた。

チュアミニはW杯初戦のセネガル戦後に負傷し、イラク戦を欠場した。

レアル・マドリードはすでにベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテの3人と契約したが、チュアミニと同じポジションの選手はいない。

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