報道機関のSkyによると、シャーデの冬の移籍は基本的にあり得るものの、ブレントフォードは明確な条件を設けているという。シャーデの1月の移籍金は7000万ユーロを超えるとされる。

ドイツ代表のシャーデに関心を寄せるクラブは後を絶たないようだ。複数のクラブが、Skyによると現在シャーデを詳しく調査しており、9月末にはリヴァプールからのアプローチが報じられていた。アーセナル、チェルシー、トッテナムもシャーデに目をつけているプレミアリーグの強豪だとされる。

ブレントフォードとの契約が2028年までの24歳が今冬にも移籍するかどうかは、関心を寄せるクラブのいずれかがブレントフォードの高額な移籍金要求に応じるかにかかっている。2023年にSCフライブルクからイングランドへ移ったシャーデは今季、好調なスタートを切り、プレミアリーグの最初の6試合ですでに3得点を挙げた。ブレントフォードとともに2026-27シーズンはここまで無敗（2勝4分け）で、現在リーグ4位につけている。

ケヴィン・シャーデ、直近のドイツ代表戦2試合で先発

2023年3月にドイツ代表デビューを果たしたシャーデは、直近では新監督ユルゲン・クロップ体制での最初の代表戦に向けた招集メンバーの第1陣に選ばれていた。オランダ戦の1-1、ギリシャ戦の0-1のいずれもブレントフォード所属のシャーデは左ウイングで先発出場した。これが通算6、7試合目の代表戦だった。しかし、十分に納得させる活躍はできなかった。

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シャーデが実際に7000万ユーロを超える額で移籍すれば、ブレントフォードの売却額記録を更新する可能性がある。これまでイングランド1部に所属する同クラブの史上最高額での放出はブライアン・ムベウモで、この攻撃的選手は2025年に移籍金7500万ユーロでブレントフォードからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。

ブレントフォードは2023年、シャーデの獲得に総額2600万ユーロをフライブルクへ支払った。ポツダム出身のシャーデは、これまで約4年間でブレントフォードで通算120試合に出場し、25得点を挙げている。