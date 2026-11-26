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アルゼンチンのリーベル・プレートが、サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するモロッコ人GKヤシン・ボノと、今後の獲得に向けて交渉していることを認めた。

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リーベル・プレートがボノの獲得を望んでいることは、すでに複数の報道で伝えられていた 。特に、一部の欧州クラブが関心を寄せているアルゼンチン人GKサンティアゴ・ベルトランが、次の夏の移籍市場で退団した場合を想定しているという。

リーベル・プレートの広報担当リカルド・ダソ氏はこの報道について、サウジアラビアのメディア「アル・ミダン」の取材に対し、「ヤシン・ボノはクラブの獲得候補の一人だ」とコメントした。

さらに「（サンティアゴ・）ベルトランが退団した場合、我々は彼（ボノ）を獲得する。リーベル・プレートが求めるGKはボノだ」と続けた。

ダソ氏の発言は、アルゼンチンのTyC Sportsが最近報じた内容を裏付けるものだ。同メディアによると、リーベル・プレートの幹部はボノと初期段階の接触を行っており、ベルトランが退団した場合の後任の第一候補として位置づけているという。

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ベルトランは目覚ましいパフォーマンスで多くの欧州クラブの注目を集めている。アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップに向けた親善試合で、リオネル・スカローニ監督の判断によりアルゼンチン代表に招集されると、その後ホンジュラスとの親善試合で代表デビューを果たした。試合はアルゼンチンの勝利に終わっている。

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こうした状況が退団の可能性を高めており、特にアストン・ヴィラとアトレティコ・マドリーが獲得に関心を示している。アトレティコ・マドリーはヤン・オブラクが退団する可能性に備え、選択肢を探している。

想定されるオファーに備えて立場を固めるため、リーベル・プレート首脳陣は、2027年までとなっていたベルトランの契約を2030年12月まで延長する方向で動いており、あわせて年俸の引き上げと違約金の増額も図っている。これにより、クラブは選手の将来をより強くコントロールできるようになる。

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クラブ幹部は簡単に手放すつもりはないようで、少なくとも1500万ドルのオファーでなければ交渉には応じない構えだ。若きGKの潜在能力と、さらなる成長の可能性を確信しているためだ。

ボノの獲得はベルトランの退団時期に左右されるようにも見えるが、リーベル・プレートは欧州の移籍市場が最も活発になる年央まで待つつもりはなく、来たる1月中に契約をまとめる可能性を検討している。

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こうした流れの中で、クラブの代表者はサウジアラビアへ渡り、モロッコ人GKと直接接触して本気の関心を伝えるとともに、来季のゴールマウスを託す候補リストの筆頭に彼の名前を挙げた。

35歳のボノは、リーベル・プレートにとって技術面と感情面の両方で意味を持つ選択肢だ。モロッコ人GKとクラブのつながりは一時的な関心にとどまらず、彼自身がクラブのファンであり、これまで何度もこのチームのユニフォームを着たいと公言してきた。

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ボノは2023年にTyC Sportsのインタビューで、リーベル・プレートでプレーしたいという思いを明かし、クラブのユニフォームを着ることは夢だと語っていた。ただし、個人的な願いを叶えるためだけに出場するのではなく、チームにふさわしいパフォーマンスを見せ、ポジションを争いたいとも強調していた。

ボノは現在アル・ヒラルでプレーしており、2028年7月までの契約を結んでいる。それでも、リーベル・プレートへの愛着が今後の交渉に違った展開をもたらす可能性がある。キャリアの新たな段階で夢を叶えるチャンスを見いだした場合は、なおさらだ。